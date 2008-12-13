افزایش 10 برابری پروژه های مشارکتی شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی امروز در گردهمایی مدیران سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در تالار ایران زمین و همزمان با انعقاد قرارداد بزرگترین پروژه مشارکتی شهرداری تهران با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری اقتصاد شهری است گفت: قطعا بدون سرمایه گذاری و مشارکت مردم و سرمایه گذاران، شاهد عمران و آبادانی شهر نخواهیم بود و بی شک سرمایه گذاری و مشارکت موجب عمران شهرها، رونق و توسعه آنها، رفع معضل بیکاری به عنوان یکی از معضلات امروز کشور و در نهایت رفع محرومیت از برخی محلات شهر خواهد شد.

شریفی با بیان اینکه سرمایه گذاری مشترک، مناسبترین و مطمئن ترین روش استفاده از پتانسیلهای مدیریت شهری و سرمایه گذاری مردم در ایجاد درآمد پایداراست گفت: یکی از دغدغه ها و رویکردهای اصلی مدیریت شهری در دوره جدید ایجاد درآمد پایدار برای شهر تهران است و به دنبال این رویکرد بودجه شهرداری از 920 میلیارد تومان در سال 84 ، به 6 هزار و 530 میلیارد تومان در سال 87 افزایش یافته است که 100 درصد آن نیز خودکفا بوده و شهرداری باید بدون اینکه از جایی به آن کمک شود خودش درآمد ایجاد کند و از این رو به بحث سرمایه گذاری و مشارکت توجه جدی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در دوره جدید مدیریت شهری و ازنیمه دوم سال 84 تا نیمه اول سال 87 ، حدود 60 پروژه مشارکتی به مقدار تقریبی هزار و 200 میلیارد تومان درتهران انجام شده است که این تعداد و رقم بیش از 10 برابر سه سال گذشته پیش از دوران مدیریت جدید شهرداری است.

شریفی افزود: با پروژه مجموعه چند منظوره حقانی که قرار داد آن امروز به رقم هزار و 41 میلیارد تومان بسته می شود این مقدار به بیش از 20 برابر 3 سال گذشته پیش از دوران مدیریت فعلی شهرداری تهران خواهد رسید.

معاون امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به قراردادهایی که تا پایان امسال منعقد شده و یا آغاز به کار خواهند کرد گفت: فراخوان فاز 2 پروژه برج میلاد که هفته آینده انجام می شود با قرارداد هزار و 200 میلیارد تومانی، انعقاد قرارداد هتل دیدار تا هفته آینده به رقم 200 میلیارد تومان ،اعلام فراخوان مجتمع تجاری خاوران در ماه آینده به رقم 400 میلیارد تومان، اعلام فراخوان مجتمع تجاری دیدار با رقم 100 میلیارد تومان که در حال برگزاری است و همچین مجتمع نمایشگاهی، اداری، تجاری و هتل شهر آفتاب به رقم دو هزار میلیارد تومان که آن نیز در حال مذاکره است که در مجموع این مقدار به جز مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب بیش از 40 برابر سه سال گذشته پیش از دوران مدیریت جدید شهرداری تهران است.

وی در ادامه گفت: توسعه یافتگی از شعارهای اصلی شهرداری تهران است و تاکید داریم که تهران باید از بسیاری لحاظها جزو شهرهای طراز اول دنیا باشد .

شریفی خاطرنشان کرد: به اعتقاد ما مدیریت شهری می تواند در همه وظایف و مسئولیتهای خود از احداث مجتمعهای تجاری، اداری، خدماتی، فرهنگی، تجاری، حمل و نقل، احداث معابر گرفته تا نگهداری اماکن، فضای سبز ورفت و روب با ایجاد بسترمناسب از سرمایه ها و مشارکت شهروندان استفاده کند به طوری که همه واحد های اجرایی شهرداری به واحد های نظارتی محض تبدیل شوند.

وی در ادامه اظهارداشت: رشد و توسعه و تعالی مدیریت شهری در ارتقای رفاه عمومی و خدمات رسانی مناسب و همچنین در گرو افزایش سطح مشارکت مردم و سرمایه گذاری در عمران شهری است و مفهوم برون سپاری و تحقق اصل 44 قانون اساسی در حوزه مدیریت شهری نیز چیزی جز این نیست.

شریفی تصریح کرد: امیدوارم امروز که بزرگترین قرارداد مشارکتی در شهرداری تهران برای اجرای پروژه چند منظوره حقانی بین سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران و شرکت "نوسا" به عنوان یکی از شرکتهای با سابقه و توانمند در امر ساخت و ساز منعقد می شود منشاء خیر و برکت برای شهروندان تهرانی باشد و در آینده نزدیک نیز شاهد توسعه بیش از پیش مشارکت مردم در عمران و اقتصاد شهری باشیم .

وی با اشاره به احداث سه میلیون متر مربع فضای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در تهران افزود : تپه های عباس آباد پیش از این و در سالهای قبل قرار بود تا به مرکز اداری شهر تبدیل شود که با پیگیریهای مستمر دکتر قالیباف و توجه شورای اسلامی شهر تهران و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران قرار است به مرکز علوم، فناوری، فرهنگی و اجتماعی و تفرجگاهی برای مردم تهران تبدیل شود که در حال حاضر 10 باغ علوم، باغهای تفرجگاهی و باغ اکو در حال احداث هستند که بخش از پروژه های آن تا پایان امسال و بخشی دیگر در سال آینده افتتاح خواهد شد.

مجموعه چند منظوره حقانی با بیش از 7 هزار فضای پارک خودرو

مهندس بهنام اتابکی، مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد نیز در حاشیه مراسم انعقاد قرارداد مجتمع چندمنظوره حقانی در مورد ویژگیهای این پروژه گفت : این پروژه به منظور خدمات رسانی به جمعیت زیادی از شهروندان احداث می شود که در آینده به اراضی عباس آباد رفت و آمد می کنند و انواع خدمات رفاهی، تجاری و پارکینگ و سایر خدمات را به شهروندانی که از سایت بزرگ اراضی عباس آباد بازدید می کنند ارائه می دهد.

به گفته وی پروژه چند منظوره حقانی با 438 هزار متر مربع زیربنا ، داراری 300 هزار متر فضای پارک برای 7 تا 10 هزار واحد خودروست و سایر فضاهای تجاری و خدماتی و مشا نیز در 138 هزار مترمربع بنا می شود .

اتابکی افزود: کلنگ زنی این پروژه در هشت ماه آینده انجام می شود و بر اساس زمان بندی طراحی آن هشت ماه و اجرای آن نیز 41 ماه زمان می برد.