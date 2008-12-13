موضوع بیمه باید به صورت ملموس به کشاورزان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدمهدی مروج الشریعه ظهر امروز در همایش بیمه محصولات کشاورزی ویژه فرمانداران و بخشداران استان افزود: با توجه به این که بیش از 30 سال است که خشکسالی به صورت متناوب در استان وجود داشته، معرفی بیمه بصورت ملموس به کشاورزان ضروری است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از گردش اقتصادی جهان با محوریت نظام ها و سیستم های پولی و مالی از جمله بانک ها و بیمه ها صورت می گیرد، اظهار داشت: باید با توان هرچه بیشتر به نظام های بانکی و بیمه ای با رویکردهای بین المللی وارد شویم.

مروج الشریعه بیمه را نوعی سپر حفاظتی برای تحقق گردش مطلوب در نظام های مالی و تولیدی معرفی کرد و افزود: بیمه زمینه مناسب برای ارتقای درآمد سرانه یک کشور، منطقه، شهرستان و یا حتی بخش را فراهم می آورد.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی بسترسازی فرهنگی مناسب میان مردم برای استقبال از فرهنگ بیمه خصوصا در بخش کشاورزی را ضروری خواند و گفت: علاوه بر دولت، موسسات بیمه ای و کشاورزان نیز باید در این عرصه تلاش کنند.

وی رشد بیمه محصولات کشاورزی به لحاظ تنوع و حوزه شمول جغرافیایی آن را مثبت ارزیابی کرد و اظهار کرد: دولت در پنج برنامه توسعه کشور گسترش فرهنگ بیمه را جزء تکالیف خود دانسته است.

مروج الشریعه گسترش بیمه به شکل مطلوب را نیاز کاهش بروکراسی اداری و تفویض اختیارات به مناطق دانست و گفت: همچنین صندوق بیمه باید نواقص موجود بر سر راه گسترش بیمه محصولات کشاورزی را مرتفع کند.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی بومی سازی راهبردها و سیاست های بین المللی در حوزه بیمه محصولات کشاورزی را از جمله راه حل های مناسب برای تسهیل بیمه محصولات کشاورزی عنوان کرد.

وی با اشاره به تلاش های جدی برای ارتقای اختیارات شورای برنامه ریزی در استان خراسان رضوی افزود: صندوق بیمه خدمات کشاورزی می تواند با تفویض برخی اختیارات به مدیران استانی خود، بسیاری از مشکلات را رفع کند.