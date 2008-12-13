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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۸

98 درصد ایرنیان بالای 15 سال کارت ملی دریافت کردند

98 درصد ایرنیان بالای 15 سال کارت ملی دریافت کردند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور گفت: 98 درصد از ایرانیان بالای 15 سال کارت ملی خود را دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سعید عبودی پیش از ظهر امروز در همایش تبین ویژگی های کارت شناسایی ملی و کاربرد آن در دولت الکترونیک در همدان، افزود: تاکنون 53 میلیون و 32 هزار و 330 کارت ملی در کشور صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: برقراری نظم در حوزه های مختلف، افزایش قدرت قانون و مقابله با تقلبهای مالیاتی از مزایای به کارگیری کارت شناسایی ملی است.

عبودی با بیان اینکه شبیه سازی کامل، دستکاری (تغیر مندرجات) و تقلب (افزودن یا کاهش مندرجات) سه روش برای جعل مدرک شناسایی است، افزود: برای جلوگیری از جعل کارت شناسایی ملی، اداره ثبت و احوال اقداماتی نظیر انتخاب صحیح مواد اولیه امنیتی، طراحی امنیتی، چاپ امنیتی، استفاده از فیچرهای امنیتی، رعایت نکات امنیتی در هنگام صدور و کنترل دقیق و کامل مدارک انجام می دهد.

عبودی با بیان اینکه در حال حاضر برای تمام افراد زیر 15 سال شناسنامه به صورت کامپیوتری صادر می شود، افزود: برای بقیه افراد نیز به زودی شناسنامه های جدید جایگزین شناسنامه های قدیمی می شود.

معاون سیاسی امنیتی استان همدان نیز گفت: در گذشته یکی از دغدغه های اصلی مدیران و برنامه ریزان نداشتن اطلاعات دقیق و کاملی بود تا بتوان در تصمیم گیری ها به آن اتکا کرد.

اکبر عابدی افزود: در حال حاضر با اقداماتی که سازمان ثبت و احوال کشور داشته است این دغدغه تا حدودی برطرف شده است.

عابدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 8/98 از جمعیت بالای 15 سال استان همدان کارت ملی دریافت کرده اند.

کد مطلب 799626

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