98 درصد ایرنیان بالای 15 سال کارت ملی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سعید عبودی پیش از ظهر امروز در همایش تبین ویژگی های کارت شناسایی ملی و کاربرد آن در دولت الکترونیک در همدان، افزود: تاکنون 53 میلیون و 32 هزار و 330 کارت ملی در کشور صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: برقراری نظم در حوزه های مختلف، افزایش قدرت قانون و مقابله با تقلبهای مالیاتی از مزایای به کارگیری کارت شناسایی ملی است.

عبودی با بیان اینکه شبیه سازی کامل، دستکاری (تغیر مندرجات) و تقلب (افزودن یا کاهش مندرجات) سه روش برای جعل مدرک شناسایی است، افزود: برای جلوگیری از جعل کارت شناسایی ملی، اداره ثبت و احوال اقداماتی نظیر انتخاب صحیح مواد اولیه امنیتی، طراحی امنیتی، چاپ امنیتی، استفاده از فیچرهای امنیتی، رعایت نکات امنیتی در هنگام صدور و کنترل دقیق و کامل مدارک انجام می دهد.

عبودی با بیان اینکه در حال حاضر برای تمام افراد زیر 15 سال شناسنامه به صورت کامپیوتری صادر می شود، افزود: برای بقیه افراد نیز به زودی شناسنامه های جدید جایگزین شناسنامه های قدیمی می شود.

معاون سیاسی امنیتی استان همدان نیز گفت: در گذشته یکی از دغدغه های اصلی مدیران و برنامه ریزان نداشتن اطلاعات دقیق و کاملی بود تا بتوان در تصمیم گیری ها به آن اتکا کرد.

اکبر عابدی افزود: در حال حاضر با اقداماتی که سازمان ثبت و احوال کشور داشته است این دغدغه تا حدودی برطرف شده است.

عابدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 8/98 از جمعیت بالای 15 سال استان همدان کارت ملی دریافت کرده اند.