100 درصد نانواییهای شهرستان فاروج دوگانه سوز شدند

محمد باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت پخت نان مرغوب و بهداشتی تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه شهرستان فاروج در مسیر مسافران و زائران است ، باید نانوایان برای ارائه خدمات خوب و نان مرغوب ، بیشتر تلاش کنند.



باقرزاده خاطرنشان کرد: هم اکنون همه نانوایی های شهر و روستاهای فاروج ، پس از گذراندن دوره های آموزشی تئوری و عملی دوگانه سوز شده اند.

وی قناعت و صرفه جویی را از اصول مهم و اساسی دین مبین اسلام برشمرد و اظهار داشت: شهرستان 50 هزار نفری فاروج ، بیش از 565 تن سهمیه آرد دارد که باید با صرفه جویی از هدررفتن این نعمت الهی جلوگیری کنیم.

در شهرستان فاروج 78 نانوایی فعال است. فاروج در 65 کیلومتری شهرستان بجنورد واقع شده است.