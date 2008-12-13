  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۵

100 درصد نانواییهای شهرستان فاروج دوگانه سوز شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فاروج گفت: 100 درصد نانواییهای شهرستان فاروج دوگانه سوز شدند.

محمد باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت پخت نان مرغوب و بهداشتی تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه شهرستان فاروج در مسیر مسافران و زائران است ، باید نانوایان برای ارائه خدمات خوب و نان مرغوب ، بیشتر تلاش کنند.


باقرزاده خاطرنشان کرد: هم اکنون همه نانوایی های شهر و روستاهای فاروج ، پس از گذراندن دوره های آموزشی تئوری و عملی دوگانه سوز شده اند.

وی قناعت و صرفه جویی را از اصول مهم و اساسی دین مبین اسلام برشمرد  و اظهار داشت: شهرستان 50 هزار نفری فاروج ، بیش از 565 تن سهمیه آرد دارد که باید با صرفه جویی از هدررفتن این نعمت الهی جلوگیری کنیم.

در شهرستان فاروج 78 نانوایی فعال است. فاروج در 65 کیلومتری شهرستان بجنورد واقع شده است.

کد مطلب 799627

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها