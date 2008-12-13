کشیش لوتری در مورد قرآن برای غیرمسلمانان کتاب نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی آر نیوزوایر، سابقه نویسنده این کتاب باعث شده وی حساسیت ویژه‌ای نسبت به فرصتهایی داشته باشد که برای غیر مسلمانان در رابطه با تفسیر قرآن و برقراری پلهای ارتباطی و اعتماد دوجانبه میان مسلمانان و غیرمسلمانان فراهم می‌شود.

واگنبر خود یک کشیش لوتری است و از سال 1993 در دانشکده علوم دینی موراویان تدریس کرده و مدتها برای تدریس در کلاس تاریخ اسلام و مسیحیت، قرآن و انجیل تحقیق و مطالعه کرده است، از این رو کتاب " گشایش قرآن" آگاهی وی را نسبت به تشنگی غیر مسلمانان نسبت به معارف قرآن نشان می‌دهد.

نویسنده این کتاب علاوه بر تدریس در این دانشکده علوم دینی با رهبران جوامع سنی و شیعه شهر خود رابطه نزدیکی ایجاد کرده و با مرکز گفتگوی بین ادیان لیهایت در شهر بیت لحم فلسطین نیز همکاری می‌کند.

این روابط باعث شده تا وی انرژی خود را بر شیوه‌هایی متمرکز کند تا بتواند درک بیشتری میان اعضای سنتهای بزرگ دینی ایجاد کند.

انتشارات دانشگاه نوتردام پرس به عنوان ناشر وی این کتاب را به عنوان کتابی تعریف کرده است که حضرت محمد(ص)، قرآن و نخستین جامعه مسلمان را در بافت تاریخی، جغرافیایی و الهیاتی خود بررسی کرده است. این سابقه زمینه‌ای برای تفسیر قرآن و درک نقش آن در تحولات مسلمانان و همچنین روابط میان مسلمانان، یهودیان و مسیحیان فراهم می‌کند.