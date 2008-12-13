پایان بازبینی آثار بخش ویدئو سینما جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فجر اعلام کرد هیئت انتخاب این بخش در یکماه گذشته 88 فیلم ویدئویی رسیده به دبیرخانه جشنواره را مورد بازبینی قرار داده و در حال حاضر جمعبندی و تصمیمگیری در خصوص این آثار را انجام میدهند.
طبق گفته مسعود احمدیان پیشبینی میشود 10 تا 15 اثر ویدئویی بلند برای حضور در این بخش انتخاب شود. در بخش ویدئو سینما جشنواره فیلم فجر دو سیمرغ بلورین به بهترین فیلم و بهترین کارگردان اهدا میشود.
امسال بر اساس مقررات بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر با توجه به تولیدات زیاد آثار ویدئویی بلند، بخش ویدئو سینما به جشنواره اضافه شد تا زمینه رقابت مستقل آنها از فیلمهای سینمایی فراهم شود.
بیست و هفتیمن جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمنماه در تهران برگزار میشود.
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