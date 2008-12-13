96 محصول کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدحسین صفر پور طاهر ظهر امروز در همایش بیمه محصولات کشاورزی ویژه فرمانداران و بخشداران خراسان رضوی افزود: در حال حاضر 96 محصول از 407 نوع محصول کشاورزی قابل تولید در کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند که 93 درصد از زمین های زراعی و 78 درصد از زمین های زیرکشت محصولات باغی را پوشش می دهد.

قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور گفت: با وجود این که خراسان رضوی جزء استان های متوسط خطر در حوزه ریسک محصولات کشاورزی و باغی قرار دارد، اما به دلیل اقدامات خوب انجام شده در آن، می تواند به عنوان یک الگو برای کشور معرفی شود.

وی با بیان این که نرخ ریسک کشاورزی بالاتر از صنعت است گفت: مدیریت فراگیر در بخش کشاورزی را با توجه به حدود وظایف هر سازمان دنبال می کنیم تا این ریسک به حداقل برسد.

صفرپور طاهر مدیریت یک بعدی در بخش کشاورزی را ناکارآمد دانست و اظهار داشت: باید با یک تلاش جامع مدیریت ریسک، قبل از وقوع رویدادهای پرخطر، آن ها را شناسایی و کنترل کنیم.

قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور مدیریت ریسک را شامل چهار فرآیند شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک، ارزیابی و اندازه گیری ریسک، روش های کنترل ریسک و کاهش ریسک عنوان کرد.

وی بیمه کشاورزی را ابزار مهمی برای اجرای سیاست های توسعه بخش کشاورزی، منطقه ای کردن کشت و ترکیب کشت مطلوب، اشاعه روش های نوین زراعی و دامی و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستاییان دانست.

صفرپور طاهر هدفمند کردن یارانه های دولت، تنوع منابع مالی، بهبود ساختار اجرایی و نظارتی و ارتقای کمی و کیفی خدمات بیمه ای را چهار هدف صندوق بیمه محصولات کشاورزی معرفی کرد.