بسته بندی صنعتی کیفیت گیاهان دارویی بومی یزد را کاهش می دهد

رئیس اتحادیه عطاران یزد در گفتگو با خبر مهر اظهار داشت: بسته بندی های صنعتی و به ظاهر مرغوب که در داخل و خارج از استان یزد صورت می گیرد، گیاهان را به صورت پودر شده به میزان مشخص بسته بندی و به متقاضیان عرضه می کند.

محمد آنتیک چی افزود: برای بسته بندی گیاهان دارویی باید این اصل را در نظر داشت که بسیای از آنها فقط در صورت کامل بودن و حفظ حالت اصلی خود قابل استفاده هستند و در صورت پودر یا خرد شدن دیگر امکان استفاده از آنها وجود ندارد به خصوص در مواردی که گیاهان دارویی برای مصرف خوراکی افراد در نظر گرفته می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش عمده بسته بندیهای داخلی استان یزد، در کارگاههای کوچک به صورت تشکلها و تعاونیهای روستایی صورت می گیرد و در بیشتر موارد گیاهان بومی استان به شهرهای اطراف ارسال می شود تا به صورت بسته بندی های مورد تایید وزارت بهداشت وارد استان شود.

آنتیک چی کیفیت و مطلوبیت گیاهان درویی را در جلب نظر خریدار موثر دانست و یادآور شد: در حال حاضر در استان بعضی از عطارن اقدام به بسته بندی این اقلام به صورت دستی با سلفونهای شفاف می کنند که در این صورت خریدار از کیفیت گیاهان دارویی خریداری شده مطمئن می شود و رغبت بیشتری برای این نوع بسته بندی نشان می دهند، این در حالی است که وزارت بهداشت برای هر گونه بسته بندی اقلام گیاهی ضوابط و قوانین خاصی وضع کرده است.

وی ادامه داد: برای ترغیب مردم و جلب نظر آنها در استفاده از گیاهان دارویی بسته بندی شده بهداشتی، باید تدابیری اندیشیده شود تا از کیفیت و خواص این اقلام کاسته نشود و با کیفیتی مطلوب وارد بازار شود.

در استان یزد درصد زیادی از مردم هنوز گیاهان دارویی خود را به صورت باز و بدون بسته بندی تهیه می کنند.