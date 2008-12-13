به گزارش خبرگزاری مهر، فراهانی با اشاره به وضعیت فعلی تئاتر شهر گفت: تئاتر شهر یک بنای ماندگار ملی است که هر بخشی از آن را به بهانهای به یغما بردهاند. تئاتر شهر تکه تکه شده و با یک اقدام نسنجیده در سالهای گذشته به این روز افتاده است.
وی افزود: این دردسر پیش از زمان شهردار فعلی تهران آغاز شده و در زمان فعلی و در مدیریت قالیباف وضعیت سینما بهتر شده و شهرداری تهران هم سالنهای تئاتر جدید ساخته است. نگاه محبتآمیز شهردار تهران به مسائل فرهنگی و هنری قابل ستایش است.
فراهانی با تاکید بر اینکه عبور مترو از تئاتر شهر مسئله ما نیست گفت: پیش از این درباره مترو با مهندس هاشمی صحبت کرده بودیم و ایشان به وعدههایی که در این باره به هنرمندان داده بود، عمل کرد. بحث امروز این است که چه بلایی سر تئاتر شهر میآید.
این بازیگر تئاتر و سینما درباره اینکه چرا سه سال پیش زمانی که کلنگ احداث این پروژه زمین خورد، هنرمندان اعتراض نکردند گفت: آن زمان عدهای این موضوع را در قالب مسئلهای پیچیده که به نظر میرسید ابعاد خاص دارد مطرح کردند. به گونهای که ما نتوانستیم اعتراض کنیم. اما الان شرایط برای اظهار نظر فراهم شده و هنرمندان موضوع تئاتر شهر را جدی پیگیری میکنند.
وی با انتقاد از برخی مدیران که با وجود شناخت تئاتر و مشکلات آن تیشه به ریشه تئاتر و هنر میزنند گفت: ما هنرمندان میدانیم ریشه این مشکلات کجاست و انتظار ما این است که برای جبران خسارتهایی که در این سالها به تئاتر شهر وارد شده تصمیم منطقی گرفته شود.
فراهانی در پایان پیشنهاد کرد گودال مسئلهساز فعلی به پارکینگی زیرزمینی و طبقات فوقانی آن به سالنهای تئاتر مذهبی و آئینی تبدیل شوند.
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