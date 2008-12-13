1800 میلیارد تومان تعهدات خیرین مدرسه ساز محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رئیسی دردهمین همایش خیرین مدرسه ساز که امروز در سالن همایشهای صدا و سیما در منطقه زیباکنار استان گیلان با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان استانی و 600 خیر مدرسه ساز از سراسر کشور برگزار شد با بیان اینکه طی 10 سال گذشته 8 هزار و 21 پروژه با 128 هزار و 631 کلاس درس ساخته شده است افزود: زیربنای این مدارس 6/4 دهم میلیون مربع است که البته این پروژه ها مشارکتی بوده و دولت نیز در ساخت آن نقش داشته است.

وی با اشاره به اینکه کمکهای خیرین در امر مدرسه سازی تنها به 10 سال گذشته اختصاص ندارد اظهار داشت: البته این کمکها از زمان ایجاد مجمع خیرین مدرسه ساز سازماندهی و منسجم شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از افزایش تعهدات خیرین در سال جاری خبر داد و آن را 6 هزار و 130 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی گفت: خیرین استانهای تهران، خراسان رضوی و مازندران در رأس خیرین دیگر بر میزان مشارکتهای مالی قرار دارد.

رئیسی ادامه داد: 17 هزار و 312 خیر حقیقی و حقوقی در کشور حضور دارند که 72 درصد از این افراد را مردان و 17 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند و همچنین 11 درصد خیرین را افراد حقوقی شکل می دهند.

در این مراسم رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز نیز با بیان اینکه 17 هزار خیر در کشور به امر مدرسه سازی مشغول هستند گفت: در سال جاری 10 هزار خیر به جمع این خیرین افزوده شده است.

محمدرضا حافظی تعهدات خیرین در سال جاری را 6 هزار و 130 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: 350 مجمع خیرین در کشور فعالیت می کنند که قصد داریم آن را به 700 مجمع افزایش دهیم.