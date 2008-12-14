به گزارش خبرنگار مهر، ویراست چهارم این کتاب‌‌ 158 صفحه‌‌ای به تازگی مجوز نشر گرفته و قرار است توسط انتشارات افراز منتشر شود.

"فروغ هستی" برای نخستین بار توسط نشر باغ‌ نو و در سال‌ 1382 منتشر شده بود.

از کریستیان بوبن تا کنون چندین کتاب از جمله "رفیق اعلی" (ترجمه پیروز سیار)، "ابله محلّه" (ترجمه مهوش قویمی)، "همه گرفتارند" (ترجمه نگار صادقی)، "ستایش هیچ" (ترجمه سیروس خزائلی)، "فراتر از بودن" (ترجمه نگار صدقی) به زبان فارسی منتشر شده است.

کریستین بوبن نویسنده فرانسوی در 24 آوریل 1951 به دنیا آمد. وی پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد و تا کنون بیش از 30 اثر از او منتشر شده است. کودکی،عشق و تنهایی دستمایه خلق آثار اوست.