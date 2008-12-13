جشنواره ملی قربان تا غدیر در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: این جشنواره در دو بخش اصلی با محورهای ولایت و امامت، پیامبر اعظم (ص)، قربان تا غدیر، ابراهیم خلیل الله و بخش جنبی با محوریت سال نوآوری و شکوفایی می باشد.

به گفته وی چهارمین جشنواره ملی فرهنگی و هنری قربان تا غدیر با هدف اعتلای معارف دینی و بسط و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنریامروز و فردا در بیرجند اجرا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به شرکت 30 استان از سراسر کشور در جشنواره فرهنگی هنری قربان تا غدیر اشاره کرد و اظهار داشت: این جشنواره در چهار رشته گرافیک، فیلم کوتاه، داستان کوتاه و نماهنگ برگزار شده است.

افضلیان از دریافت 296 اثر به دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی فرهنگی و هنری قربان تا غدیربرای داوری خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد 146 اثر در بخش گرافیک(پوستر و تصویرسازی)، 17 اثر نماهنگ، 22 اثر فیلم کوتاه و 112 اثر مربوط به بخش داستان کوتاه است.



وی با بیان اینکه اولین جشنواره فرهنگی و هنری قربان تا غدیر در سال 84 در استان تازه تاسیس خراسان جنوبی برگزار شد، خاطر نشان کرد: در سالهای بعد این جشنواره با گستره منطقه ای به کار خود ادامه داده و امسال به صورت ملی برگزار شده است.

افضلیان افزود: همایش شعر و ادب غدیر با دعوت از استاد شاعر موسوی گرمارودی، محمد جواد محبت و مرتضی امیری و جمعی از شعرای خراسان رضوی امشب در بیرجند برگزار خواهد شد.