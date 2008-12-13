راه پیشرفت جامعه خصوصی سازی است

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: برای ایجاد اشتغال و از بین بردن تورم بهترین راهکار خصوصی سازی است.

وی با بیان اینکه چسبندگی باید از دولت برداشته شود، افزود: خصوصی سازی دوای درد تورم، گرانی و ایجاد اشتغال است و تلاش دولت و مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

حاجی بابایی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان، افزود: در سال جاری، حقوق یک میلیون و400 هزار نفر ازبازنشستگان افزایش یافته است که این افزایش در تاریخ 100 سال گذشته بی سابقه بوده است.

وی در پاسخ به دلیل گرانی های اخیر، گفت: در امر اقتصاد گرانی امری پذیرفتنی است و هر چقدر پول تولید می شود و به همان اندازه تولید اجناس داشته باشیم تورم صفر می شود.

حاجی بابایی با بیان اینکه گرانی یعنی جنس گران و پول ارزان شود، افزود: در حال حاضر کمیته مشترکی بین دولت و مردم در حال بررسی مشکلات است.

وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی اپراتور سوم به زودی مشترکین تلفن همراه در کشور برای ثبت نام، هزینه ای پرداخت نمی کنند و از این پس مشترکین تنها مبلغ مکالمه را می پردازند.

حاجی بابایی در خصوص کسری اعتبار در بخش وزارت بهداشت و درمان و وزارت آموزش و پرورش گفت:1600 میلیارد تومان در بهداشت و درمان و5000 میلیارد تومان در بخش آموزش و پرورش کسری بودجه داریم.

وی خاطرنشان کرد: در استان همدان در بخش بهداشت و درمان 30 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار وجود دارد.