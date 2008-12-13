دستیابی به توسعه پایدار مستلزم توجه به صادرات است

رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان در گفتگوبا خبرنگار مهر صادرات را پس از اقتصاد نفتی در کشورمهم ارزیابی کرد و افزود: صادرکنندگان در واقع از پیشگامان این عرصه محسوب شده و نقش ویژه‌ای را بر عهده دارند.

وی همچنین عنوان کرد: بحرانهای اقتصادی غرب نشان داد که اتکا به اقتصاد تک محصولی به هیچ عنوان نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز اقتصادی کشور باشد.

امینی ادامه داد: خروج از اقتصاد تک محصولی، پایداری در نظامهای تولیدی و توزیعی، ایجاد حاشیه امنیتی دراستان و ایجاد زمینه جذب سرمایه‌گذاری از جمله مزایای توسعه صادرات است.

رئیس بازرگانی گیلان اظهارکرد: ایجاد امنیت اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال و تاثیر در اقتصاد کشور و جهان از دیگر دستاوردهای مهم توسعه صادرات است.

امینی یادآورشد: توجه به نیاز مشتری در تولید محصولات، ایجاد زمینه حمایت مالی و بانکی بیشتربرای تولیدکنندگان، ارائه آموزشهای تخصصی لازم به صادر کنندگان و ایجاد تسهیلات لازم برای حمل و نقل از موارد مورد تاکید برای ایجاد توسعه صادارات دراین استان است.