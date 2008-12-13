خوزستان ظرفیت لازم برای تاسیس دانشگاه انرژی را دارد

ناصر سودانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: استان خوزستان با وجود در اختیار داشتن ظرفیتهای فراوان در بخش انرژی و وجود امکانات و نیروی انسانی ماهر و همچنین دارا بودن قابلیتهای استثنایی جغرافیایی و طبیعی گسترده در بخش انرژیهای گاز، برق، نفت، خورشیدی، بادی، اتمی و هسته ای می توانند از یک دانشگاه جامع و اختصاصی انرژی برخوردار باشد.

تصریح کرد: اگر وزارتخانه های نیرو، نفت و علوم و دستگاه های دیگر نظیر سازمان انرژی مقدمات این کار را فراهم سازند، استان خوزستان آمادگی لازم را برای راه اندازی چنین دانشگاهی دارد .

نماینده مردم اهواز در خانه ملت در خصوص فضاهای آموزشی و امکانات مورد نیاز برای راه اندازی این دانشگاه افزود: هم اکنون دانشکده صنعت نفت در اهواز از نظر فضا و نیز توسعه رشته ها، وزارت نیرو از نظر پشتیبانی مورد نیاز و دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر در اختیار قرار دادن امکانات آموزشی و تخصصی آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده اند .