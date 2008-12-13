ایرانی بودن هنر خوشنویسی دلیل استقبال از این هنر است

محمد شهروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از دلایل استقبال از هنر خوشنویسی ایرانی بودن این هنر است و در حال نیز حدود 70 درصد هنر جویان در انجمن های خوشنویسی خانم هستند.

عضو انجن خوشنویسان ایران شعبه مشهد با اشاره به اینکه در قدیم، نسخه های خطی و خوشنویسانی که توانایی انجام کتابت را داشتند بیشتربوده است افزود: وضعیت خوشنویسی در سال های اخیر بهتر شده است.

شهروز با اشاره به برگزاری نمایشگاه های دائمی و ارائه آثار خوشنویسان در دلگرمی هنرمندان این رشته افزود: برگزاری نمایشگاه و به معرض نمایش گذاشتن آثار هنرمندان باعث دلگرمی و فراموش نشدن این هنر اصیل ایرانی می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خط شکسته رها شده است گفت: عبدالمجید طالقانی اولین کسی بود که خط شکسته را قانونمند کرد.

شهروز با بیان اینکه خط شکسته به سبب قوس ها و گرافیک خاص، عامه پسند است گفت: حتی خارج از مرزهای ایران آن را به عنوان گرافیک زیبا می شناسند.

