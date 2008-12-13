به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسلم، شیخ سلیمان افندی رجبی از مبلغان منطقه مقدونیه از حضور نداشتن اسلام در سطح بین المللی به منظور خدمت رسانی به مسلمانان و دست یافتن آنها به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها شکایت کرد.

وی اظهار داشت: مسلمانان در مقدونیه نمازهای خود را در مساجد خوانده و دروس دینی را پس از نماز عصر در بزرگترین مساجد اصلی شهر اقامه می‌کنند. وضعیت اجتماعی مسمانان این کشور خوب است به طوری که آنها با فراگیری زبان آلبانی به عنوان زبان رسمی این کشور در بخشهای دولتی و پارلمانی فعالیت می‌کنند.

این مبلغ با تأکید بر اینکه از سپتامبر سال 2008 برای نخستین بار آموزش دینی در مدارس دولتی شروع شد و این کار پس از تلاشهای طولانی مسئولان مؤسسات اسلامی به منظور آموزش به فرزندانشان انجام گرفت، تصریح کرد: فارغ التحصیلان دانشکده مطالعات اسلامی مقدونیه دین اسلام را فرا می‌گیرند. همچنین اداره فتوا کتابهایی به منظور آموزش قرآن کریم و اصول اسلام به کودکان نظارت می‌کند.

وی با بیان اینکه به منظور ساخت مساجد جدید، توسعه مساجد، بازسازی مساجد قدیمی که تخریب شدند و ساخت مسجد جدید به جای مسجد قدیم با جمع آوری کمک از سوی مسلمانان انجام می‌گیرد، یادآور شد: آموزش اسلام در مقدونیه توسعه یافته است و آموزش آکادمی اسلامی یا آموزش قرآن و اصول اسلام از زمانهای بسیار دور آغاز شد.

افندی رجبی با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار تدریس اسلام در مدارس دولتی راه یافت و آموزش دانشگاهی با ساخت دانشکده علوم اسلامی و تدریس در آن در سال 1995 آغاز شد، افزود: دانشجویان بسیاری از این دانشکده فارغ التحصیل شدند و مدارک دکترا، فوق لیسانس خود را از دانشکده شریعت دانشگاههای جهان اسلام کسب کرده‌اند.

وی در پایان از مسلمانان خواست تا همکاریهای دائم و مرتبطی با یکدیگر داشته باشند و از اختلافات دوری کرده و با آموزش جوانان و کودکان به آموزشهای اسلامی اهتمام ورزند و از کشورهای اسلامی نیز خواستار همکاری با مقدونیه شد.