تخریب بیش از 640 هکتار از مراتع استان کردستان

الله بخش ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 640 هکتار از مراتع استان کردستان توسط افراد متخلف تخریب شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط این یگان افراد خاطی شناسایی و برای برخورد به مقامات قضایی استان معرفی شده اند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کردستان بیان داشت: متاسفانه اکثر این موارد در شهرستان های بانه و مریوان بوده که با توجه به نظارت های مستمر اکیپ سیار این یگان تمامی موارد شناسایی شده اند.

ملکشاهی همچنین از تصرف بیش از 25 هکتار از مراتع استان در سال جاری خبر داد و یادآور شد: در همین راستا 59 فقره پرونده تشکیل و هم اکنون در دست بررسی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز از 502 هکتار از اراضی تصرف شده خلعیت به عمل آمده و مراتع از افراد خاطی پس گرفته شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کردستان افزود: در حال حاضر 18 پایگاه سرجنگل بانی در استان فعالیت می کنند که اکیپ سیار این یگان نیز با همکاری و مشارکت مردمی در زمینه مقابله با تخریب و تصرف اراضی ملی اقدامات لازمه را به انجام می رسانند.

ملکشاهی یادآور شد: خوشبختانه مردم استان کردستان در زمینه همکاری با مامورین ما در زمان بروز حوادث مختلف و آتش سوزی ها همکاری بسیار خوبی داشته و همین همکاری و مشارکت فعالانه کار ما را در کنترل و مهار حوادث مختلف بسیار آسان کرده است.