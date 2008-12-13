تجهیزات ترافیکی در سه مدرسه یزد نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سرهنگ حسین مرادی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد پلیس از ابتدای سال تحصیلی جدید تاکنون اظهار داشت: با همکاری سازمان حمل و نقل و پایانه های استان یزد سه مدرسه در مقاطع دبستان و راهنمایی به تجهیزات ترافیکی شامل علائم راهنمایی و رانندگی، خط کشی عابر پیاده، چراغ قرمز و ... مجهز شدند.

وی افزود: با نصب این تجهیزات، پنج هزار و 191 دانش آموز در مدرسه ترافیک با آموزشها و قوانین راهنمایی و رانندگی از نزدیک آشنا شدند.

مرادی همچنین بیان داشت: با همکاری آموزش و پرورش از ابتدای سال تحصیلی جاری، بیش از هزار دست لباس پلیس مدرسه و یک هزار و 300 حلقه CD آموزشی بین مدارس ابتدایی استان توزیع شده است.

وی همچنین از راه اندازی مدرسه ترافیک در میبد، مهریز و بافق خبر داد و خاطرنشان کرد: از 15 دانش آموز به عنوان پلیس یاران جوان در هفته نیروی انتظامی و 288 دانش آموز به عنوان پلیس یاران جوان در سایر اعیاد مختلف بهره گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: راهنمایی و رانندگی استان یزد به منظور فرهنگ سازی اجرای قوانین اقدامات موثری در سطح مدارس استان انجام داده است که از آن جمله می توان به نواخته شدن زنگ انظباط اجتماعی در مدارس، برگزاری جلسات اولیا و مربیان و رانندگان سرویس مدارس، پاسخ به سئوالات مدیران و مربیان مدارس و ... اشاره کرد.