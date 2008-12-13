تحقق اصل 44 منوط به مقابله با رانت خواری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در همایش دو روزه اصل 44 موانع و راهکارها که در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد گفت: امیدواریم که با پیگری مدیران، خدمتگزاران و اندیشمندان موجبات تحقق ایده رهبری مبنی بر اجرای اصل 44 فراهم شود.

دادستان کل کشور افزود: اجرای این ایده، موجب انقلاب اقتصادی و تحول همه جانبه کشور می شود البته با اهتمام مسئولان باید زمینه چنین تحول همه جانبه ای ایجاد شود.

وی در ادامه گفت: تحقق اصل 44 منوط به عزم ملی و همه جانبه حمایت دولت از بخش خصوصی، آزاد سازی، مقابله با رانت خواری، بسترسازی برای حضور رقابتی مردم در عرصه های اقتصادی و تلاش در جهت جذب سرمایه ها است و باید در این عرصه تدابیر قاطعانه و موثری اتخاذ شود.

دری نجف آبادی تصریح کرد: با تلاش همه جانبه و مضاعف زمینه قدرت منطقه ای شدن کشور در تولید ناخالص ملی و الگو شدن ایران به عنوان یک کشور ولایی برای جهان بشریت محقق خواهد شد.

وی یاد آور شد: انقلاب اسلامی زمینه توسعه علمی، پیشرفت و حضور مردم در عرصه های مختلف را فراهم کرده که این پیشرفتها به برکت عزم ملی و مجاهدت و ایثارگری به وجود آمده است.

دادستان کل کشور با اشاره به بند الف اصل 44 گفت: این بند مهمترین بند اصل 44 است. در این بند برای حمایت از سرمایه گذاری قانون وجود دارد که این قانون به خوبی از سرمایه گذاران حمایت می کند.

وی در رابطه با اقتصاد ملی ابراز داشت: در هر کشوری اگر تولید ناخالص ملی 2 برابر شود به اقتصاد ملی آن کشور اضافه شده است.

دری نجف آبادی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دیدار سران عربی با شیمون پرز گفت: بعضی ها با پرز دیدار می کنند دست دوستی به اسرائیل می دهند در حالی که مردم غزه زیر لگدهای دژخیمان صهیونیسم به شهادت می رسند و به جای دفاع از مظلوم راههایی را برای نابودی حزب الله در اختیار آنها قرار می دهند.