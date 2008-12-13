پیام وزیر فرهنگ و ارشاد به جشنواره ملی فرهنگی و هنری قربان تا غدیر

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدحسین صفار هرندی در این پیام تاکید کرده است: غدیر، برکه است اما چنان عمیق که غواصان مروارید طلب را هرگز به اعماق آن دست رسی نیست.

غدیر، نشانه است. علامتی برای آنکه راه گم نشود و قرارگاهی که کاروانیان با پهلو گرفتن در کرانه اش، آرام یابند و خسته گی و رنج راه را از جان بزدایید.

غدیر، چشمه جوشان زندگیست برای آنان که در تشنه کامی و عطش، جرعه ی زلالی را می جویند تا به سرشاری می ‌رسند.

غدیر، بهانه ای است برای آنکه پیش افتادگان بازگردند و بازماندگان در رسند تا همگان، ایمان خویش را بمیزان ولایت و امامت سنجه کنند و از ولی خدا نه پیشی گیرند و نه از او جا بمانند.

خوشا آنانکه از مشرب غدیر چنان سیراب شوند که در قاموس حیاتشان هرگز تشنگی معنا نمی یابد. مردان و زنانی که در اثبات پذیرش ولایت حق جل و علا، پیشوایی و محبت پاکان و ارباب فضیلت کامل را بر خویش واجب دانسته اند و در تکاپوی همیشه گی، تمسک به ثقلین و اطاعت از ولی امر را چراغ راهنمای خود قرار داده اند.

خداوند متعال را شکرگذارم که با شعله کشیدن غدیر در دلهای شیفته و سرهای شوریده اهل ولا، موسم گسترش معارف نبوی و علوی در سرزمین ما و جای جای جهان آغازیدن گرفته است.

اینجانب سپاس قلبی خویش را به محضر اهالی ادب، علم، اندیشه و هنر و دست اندرکاران گرامی چهارمین جشنواره ملی فرهنگی وهنری قربان تا غدیر در استان خراسان جنوبی ابراز میدارم و از خدای بزرگ میخواهم این پویش خجسته را وسیله ای برای تحکیم پایه های فرهنگ و هنر دین محور، در میهن عزیز ما مقرر فرماید.