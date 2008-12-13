سه هزار نفر از مددجویان کمیته امداد اردبیل آموزشهای خود اشتغالی دیدند

صفر توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طرح آموزش خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای اشتغالزایی به محرومین و نیازمندان جامعه و به منظور خودکفایی این قشر به اجرا گذاشته می‌شود.

وی عنوان کرد: اجری طرح آموزش خوداشتغالی در رشته‌های مختلف صنفی، صنعتی، خدماتی، دامپروری، کشاورزی، صنایع دستی و قالی بافی صورت گرفته است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان ابراز داشت: همچنین برای اجرای این طرح‌های آموزشی در سطح استان تاکنون بالغ بر 635 میلیون ریال اعتبار اختصا ص و هزینه شده است.

این مسئول با تشریح عملکرد حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان افزود: با اجرای این طرح‌های آموزشی و با پرداخت وامهای قرض‌الحسنه به افراد تحت حمایت در حال حاضر برای 586 خانواده تحت پوشش امکانات اشتغال و خودکفایی ایجاد گردیده است.

