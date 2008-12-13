فلسطین مسئله دوم پاکستان است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، احمد سعید کاظمی پس از ملاقات با سرپرست حجاج ایرانی در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت فعلی مردم فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار داشت: همانطور که می دانید در مسائل مهم فعلی که ما با آن مواجهیم سرنوشت مردم کشمیر برای ما در درجه اول اهمیت قرار دارد ولی موضوع فلسطین و سرنوشت مردم مظلوم آن پس از کشمیر از اولویت بسیار مهمی برای ما برخوردار است.

این مقام پاکستانی در خصوص محاصره غزه و شرایط اسفبار مردم آن در شرایط کنونی نیز تاکید کرد: مردم و مقامات کشور ما با مردم فلسطین ارتباط قلبی دارند و پاکستان با مبارزان فلسطینی نیز ارتباط داشته و در این مسیر از این ارتباط برای حل مشکلات آنها بهره گیری می کند.

وزیر امور دینی پاکستان در پاسخ به سئوالی در خصوص واکنش سران کشورهای عربی - اسلامی و فقدان تحرک لازم در میان آنها با توجه به حضور نمایندگانشان در مراسم حج و مسئولیت این افراد در بیداری و جهش دادن کشورها برای داشتن موضع در خصوص شرایط فعلی غزه نیز اظهار داشت: ما پیشنهاد دادیم تا مسئولین حج حاضر در مراسم امسال در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین با توجه به جنایات اخیر اقدام عاجل صورت دهند ولی از آنجا که افراد حاضر در مراسم حج از استقلال و قدرت تصمیمگیری لازم برخوردار نیستند لذا پیشنهاد تصمیم اجرایی و قابل اصول دور از دسترسی است.

کاظمی در پایان ضمن تاکید بر لزوم موضعگیری کشورهای اسلامی در قبال مبارزات به حق مردم فلسطین و فعال کردن سیاست خارجی آنها به عنوان یکی از اقدامات لازم بر نقش مهم مسلمانان در این زمینه اشاره کرد و بر ضرورت حرکت مسلمانان برای دفاع از امت اسلامی تاکید کرد.