دو میلیارد ریال محصول فرهنگی در جشنواره نگین خلیج فارس به فروش رفت

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، دبیر سومین جشنواره فرهنگی ورزشی نگین خلیج فارس ظهر امروز در جمع شماری از خبرنگاران افزود: از این میزان فروش، یک میلیارد و 400 میلیون ریال به صورت بن با تخفیف 50 درصد بین بازدیدکنندگان توزیع و مابقی آن به صورت نقدی توسط آنها خریداری شد.

سید علیرضا علوی استقبال مردم از این جشنواره را چشمگیر خواند و افزود: در طول چهار روز برگزاری بیش از 50 هزار نفر از بخشهای مختلف این جشنواره بازدید کردند.

وی مهمترین بخش فرهنگی این جشنواره را نمایشگاه کتاب با 25 هزار عنوان دانست و افزود: استقبال بی سابقه مردم و کارکنان پارس جنوبی از این نمایشگاه در دوره های گذشته سابقه نداشته است.

دبیر سومین جشنواره فرهنگی ورزشی نگین خلیج فارس افزود: بسیاری از ناشران تمامی کتابهایی که برای عرضه به عسلویه منتقل کرده بودند را به فروش رسانده و با کمبود کتاب برای عرضه به بازدیدکنندگان مواجه شدند.

سومین جشنواره فرهنگی ورزشی نگین خلیج فارس به همت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از 18 تا 22 آذرماه در عسلویه برگزار شد.

نمایشگاه کتابی با بیش از 25 هزار عنوان کتاب جدید، غرفه نماز، غرفه سال نوآوری و شکوفایی، غرفه غدیر، غرفه 30 سالگی انقلاب اسلامی و غرفه کودک و نوجوان از جمله غرفه های بخش فرهنگی این جشنواره بودند.

در بخش ورزشی این جشنواره نیز بیش از 600 ورزشکار در رشته های فوتبال، والیبال، دو همگانی و شنا به رقابت پرداختند.