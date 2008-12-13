جابجایی زیاد مدیران از معضلات مهم دستگاه های کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فیصل مرداسی پیش از ظهر امروز در اولین نشست مشترک اتاق های بازرگانی و صنایع معادن غرب کشور، افزود: در این میان تنها تجارت خارجی است که با وجود گردشهای مختلف داخلی اجمال نظر مدیران داخلی را داشته و موفقیت های نسبی در برنامه سوم چهارم بوجود آورده است.

مرادسی با بیان اینکه در تجارت خارجی باید دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی با هم ادغام شوند، اظهار داشت: در عرصه سیاست خارجی و بین المللی با توجه به پایبندی ارزشهای کشور تقویت تجارت بین المللی یکی از الزامات سیاست کشور ماست.

وی با اشاره به اینکه اتاق های بازرگانی استان های همجوار باید با همدلی و همکاری بتواند در جهت توسعه اقتصادی کشور گام بردارند خاطرنشان کرد: اتاق های بازرگانی در عرصه تجارت و صادارت کشور باید نقش پر رنگ و قوی تری داشته باشند.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان یادآور شد: با توجه به بحران اقتصاد جهانی که به وجود آمده گره نخوردن کشور ما با این معضل یک مزیت نیست چرا که هر چه قدر کشور ما با تجارت بین الملل گره خورده باشد آسیب پذری های سیاسی و امنیتی به حداقل می رسد.

در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی استان همدان هدف از نشست مشترک اتاق های بازرگانی و صنایع و معدان غرب کشور را گسترش روابط اقتصادی و تجاری و همگرایی در توسعه مناسبات و دستیابی به اهداف توسعه منطقه غرب کشورعنوان کرد و افزود: جذب سرمایه گذاران خارجی از مهم ترین اهداف اتاق بازرگانی استان همدان است.

سید مجید موسوی با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید در بخش صادرات نقش بیشتری داشته باشد، اظهار داشت:با فعال کردن امور بین المللی و اتاق های بازرگانی غرب کشور می توان با تعامل با سازمان های دولتی از امکانات موجود در جهت بهبود وضعیت بخش خصوصی و رفع موانع و ایجاد اشتغال در این منطقه استفاده کرد.