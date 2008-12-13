"به کبودی یاس" در راه جشنواره فیلم فجر

ایوبی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم را به سرعت ادامه میدهیم تا برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده شود. هنوز تصاویر جنگی به دستم نرسیده و صحنههای شهری تدوین شده است. شیوه نهایی تدوین با دیدن سکانسهای جنگی شکل میگیرد.
وی در ادامه افزود: "به کبودی یاس" فرمی تازه در سینمای دفاع مقدس دارد و تجربهای تازه و جذاب در این عرصه است. امیدوارم بتوانیم طبق برنامه پیش برویم و فیلم به جشنواره امسال برسد.
ایوبی با اشاره به دیگر فعالیتهایش گفت: "امشب شب مهتابه" هادی کریمی تدوین شده و در مرحله میکس صدا است. فیلم سینمایی "عقرب" هم تدوین و صداگذاری و برای شرکت در جشنواره فیلم فجر آماده میشود.
"به کبودی یاس" داستان زندگی شهید برونسی از سرداران بزرگ دفاع مقدس است. فیلمنامه را اردکانی نوشته و بخشهایی از آن در خراسان و بخشهایی در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری میشود و بازیگران فیلم از بازیگران تئاتر خراسان هستند.
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