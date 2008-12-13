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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

پارک 70 هکتاری ماهدشت احداث می شود

پارک 70 هکتاری ماهدشت احداث می شود

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار ماهدشت از احداث پارک 70 هکتاری در این منطقه خبر داد.

علی حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 70 هکتار از اراضی منابع طبیعی شهرستان کرج به این منظور به شهرداری ماهدشت واگذار شده است که این فضا برای احداث پارک جنگلی چند منظوره و با کاربری پارک خانواده، پیست دوچرخه سواری، کمپینگ برای اقامت مسافران و گردشگران، محیط گردشگری و تفرجگاهی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: به دلیل گستردگی این پروژه نیاز به حمایت های مالی استانی هستیم تا با احداث این پارک جنگلی مشکل کمبود فضای سبز که در حال حاضر 13 متر مربع است افزایش یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود شش هزار اصله نهال در این اراضی کاشته شده است و سیستم آبیاری تحت فشار با اعتبار استانی انجام شده است و امسال نیز قسمت باقی مانده از این سیستم آبیاری تکمیل خواهد شد و استخر ذخیره آب نیز به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 799678

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