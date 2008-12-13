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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۰

جشنواره ورزشی کارکنان مسکن و شهرسازی در استان مرکزی برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی گفت: سومین جشنواره فرهنگی، ورزشی کارکنان مسکن و شهرسازی پنج استان کشور به میزبانی استان مرکزی در شهر اراک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مهندس مجید کیان پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 290 ورزشکار، مربی و دست اندرکار در سالن جانبازان این شهر حضور پیدا می کنند، افزود: ورزشکاران در پنج رشته ورزشی فوتبال، فوتسال، والیبال، شنا و تیراندازی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی با بیان اینکه این ورزشکاران از استانهای قم، اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و مرکزی هستند، اظهار داشت: این جشنواره همزمان با سراسر کشور از بیست و ششم تا بیست و نهم آذر ماه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه از هر رشته دو تیم به مرحله نهایی راه پیدا می کنند اضافه کرد: 38 ورزشکار نیز از سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی در این مسابقات شرکت می کنند.

مسئول برگزاری این جشنواره نیز گفت: این جشنواره به منظور توجه به امر ورزش و بالا بردن روحیه کارکنان برگزار می شود.

سید محسن یعقوبی با اشاره اینکه مسابقات کتبی نیز در این جشنواره برگزار می شود، افزود: همچنین ورزشکاران سی دی معرفی استان را به عنوان یادبود دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: برگزیدگان این جشنواره به مرحله نهایی این مسابقات که در بهمن ماه سال جاری در استان هرمزگان برگزار می شود راه پیدا می کنند.

کد مطلب 799685

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