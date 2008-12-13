جشنواره ورزشی کارکنان مسکن و شهرسازی در استان مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مهندس مجید کیان پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 290 ورزشکار، مربی و دست اندرکار در سالن جانبازان این شهر حضور پیدا می کنند، افزود: ورزشکاران در پنج رشته ورزشی فوتبال، فوتسال، والیبال، شنا و تیراندازی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی با بیان اینکه این ورزشکاران از استانهای قم، اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و مرکزی هستند، اظهار داشت: این جشنواره همزمان با سراسر کشور از بیست و ششم تا بیست و نهم آذر ماه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه از هر رشته دو تیم به مرحله نهایی راه پیدا می کنند اضافه کرد: 38 ورزشکار نیز از سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی در این مسابقات شرکت می کنند.

مسئول برگزاری این جشنواره نیز گفت: این جشنواره به منظور توجه به امر ورزش و بالا بردن روحیه کارکنان برگزار می شود.

سید محسن یعقوبی با اشاره اینکه مسابقات کتبی نیز در این جشنواره برگزار می شود، افزود: همچنین ورزشکاران سی دی معرفی استان را به عنوان یادبود دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: برگزیدگان این جشنواره به مرحله نهایی این مسابقات که در بهمن ماه سال جاری در استان هرمزگان برگزار می شود راه پیدا می کنند.