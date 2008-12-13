اختصاص 50 درصد ظرفیت دستیاری فوق تخصصی به اعضای هیئت علمی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تغییرات اعمال شده برای شرکت داوطلبان در آزمون دستیاری فوق تخصصی، شرایط شرکت داوطلبان عضو هیئت علمی رسمی و پیمانی در این آزمون به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: این تصمیم در راستای تکمیل کادر هیئت علمی فوق تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اتخاذ شده است.

محققی گفت: بر اساس این تصمیم که در نشست 69 شورای آموزش پزشکی و تخصصی اتخاذ شد 50 درصد از ظرفیت هر رشته/ محل در این دوره آزمون به اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، اختصاص خواهد داشت. استفاده از مزایای پذیرش به عنوان عضو هیئت علمی منوط به ارائه موافقت دانشگاه محل استخدام بوده و استفاده کنندگان از سهمیه اعضای هیئت علمی موظف به سپردن تعهد محضری خاص به میزان دو برابر مدت آموزش به دانشگاه محل استخدام هستند.

وی تاکید کرد: اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی آزاد اسلامی و شاهد مشمول استفاده از این ظرفیت نیستند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اضافه کرد: همچنین ظرفیت درمانی برای رشته های فوق تخصصی در مواردی که به تشخیص و اعلام معاونت سلامت نیاز مبرم در بخش درمان وجود داشته باشد (با تعیین محلهای مورد نیاز) حداکثر 50 درصد ظرفیت رشته خواهد بود. ظرفیت پذیرش رشته های فوق تخصصی جهت اعضای هیئت علمی در رشته هایی که معاونت آموزشی اعلام نیاز کرده باشد با تعیین دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی حداقل 50 درصد ظرفیت رشته خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تعیین محل سپردن تعهد محضری خاص جهت پذیرفته شدگان به غیر از مشمولین استفاده از مزایای پذیرش به عنوان عضو هیئت علمی بنا به صلاحدید وزارت بهداشت است.