اتمام پروژه اتوبان صیاد شیرازی تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی با تاکید بر همکاری مدیریت شهری با شواریاران گفت: نتیجه این همکاری منجر به اتفاقات بزرگی در منطقه شده که از جمله می توان به اجرای نزدیک به 160 پروژه کوچک و بزرگ در منطقه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در حال اجرای این پروژه ها هستیم خاطرنشان کرد: اعتبارات لازم در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و عمرانی هزینه کرده ایم ولی با تمام این هزینه ها هنوز نیازمند اعتبارات بیشتری برای به پایان رساندن این پروژه ها هستیم.

عبداللهی با اشاره به پروژه های در حال انجام و به پایان رسیده اظهارداشت: پروژه پل سیدخندان به رغم اینکه در دستور کار ما قرار نداشت با توجه به درخواستهای اعضای شورایاری منطقه توسط شهرداری ساماندهی شد.

وی از ساماندهی تاکسیها و اتوبوسها و نصب پل هوایی به عنوان اقدامات مهم شهرداری منطقه هفت نام برد و گفت: ساخت کتابخانه تخصصی، ساخت مجتمع فرهنگی، ساخت مجتمع آموزشی فرآموز برای دانش آموزان و معلمان، ساخت سوله بازیافت، اصلاح نهر و جدولها و... از مهمترین پروژه های در حال اجرا در منطقه هستند.

عبداللهی با بیان اینکه پروژه اتوبان شهید صیاد شیرازی یکی از مهمترین پروژه های منطقه هفت است افزود: ساخت این پروژه از سال 72 آغاز شده است که در این دوره نیز جهت پیشرفت این پروژه اقدامات خوبی انجام گرفته است به طوری که تعهد کردیم این پروژه تا پایان سال به اتمام برسد.

شهردار منطقه هفت ادامه داد: پروژه خیابان شهید مطهری از دیگر پروژه های شهرداری منطقه هفت است که با اجرای این پروژه بار ترافیکی خیابانهای سهروردی، شریعتی و پل سید خندان کاهش خواهد یافت که تعهد کرده ایم تا پایان امسال این پروژه را به انجام برسانیم.

عبداللهی با تاکید بر اینکه امروزه موضوعات شهر تهران در سطح اجرایی، فکری و سیاستگذاری تغییر کرده است تصریح کرد: شهرداری دیگر فقط یک نهاد خدماتی نیست و در موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیز ورود کرده است و تبدیل به یک نهاد خدماتی و اجتماعی شده است.