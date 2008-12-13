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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۱

معلمان پژوهشگر کشور در یزد گردهم آمدند

یزد - خبرگزاری مهر: معلمان پژوهشگر کشور طی همایشی با عنوان "معلم پژوهنده" ظهر امروز در یزد گردهم آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این همایش با حضور اعضای شورای تحقیقات، سازمان مدیریت، دانشگاه یزد و 135 نفر از معلمان پژوهنده برنامه کشوری مرحله دهم و یازدهم مربوط به سالهای 86 و 87 در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار شد.

در این همایش یک روزه، معلمان پژوهشگر با شیوه های جدید تحقیق و پژوهش، راههای دستیابی به تحقیق موفق و ارتقا سطح فراگیری دانش آموزان آشنا شدند.

همایش معلم پژوهنده با هدف اهمیت و ضرورت پژوهش و توسعه پژوهش در آموزش و پرورش، عملی کردن شیوه های ابتکاری و جدید و پربازده در تعلیم و تربیت نسل جدید برگزار شد.

در این همایش از پژوهشگران برتر با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

از بیست و سوم آذر به مدت یک هفته با عنوان هفته پژوهش نامگذاری شده است.

کد مطلب 799691

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