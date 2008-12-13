معلمان پژوهشگر کشور در یزد گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این همایش با حضور اعضای شورای تحقیقات، سازمان مدیریت، دانشگاه یزد و 135 نفر از معلمان پژوهنده برنامه کشوری مرحله دهم و یازدهم مربوط به سالهای 86 و 87 در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار شد.

در این همایش یک روزه، معلمان پژوهشگر با شیوه های جدید تحقیق و پژوهش، راههای دستیابی به تحقیق موفق و ارتقا سطح فراگیری دانش آموزان آشنا شدند.

همایش معلم پژوهنده با هدف اهمیت و ضرورت پژوهش و توسعه پژوهش در آموزش و پرورش، عملی کردن شیوه های ابتکاری و جدید و پربازده در تعلیم و تربیت نسل جدید برگزار شد.

در این همایش از پژوهشگران برتر با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

از بیست و سوم آذر به مدت یک هفته با عنوان هفته پژوهش نامگذاری شده است.