  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۱

دست نوشته رئیس جمهور روی خودروی مینیاتور

دست نوشته رئیس جمهور روی خودروی مینیاتور

رئیس جمهور پس از رونمایی از خودروی کاملا ایرانی سایپا با نام "مینیاتور"، جمله ای به عنوان یادبود روی این خودرو نوشت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد پس از رونمایی از خودروی کاملا ایرانی سایپا با نام "مینیاتور"، این جمله را به عنوان یادبود روی این خودرو نوشت: "بسمه تعالی ، امیدوارم این خودرو مقدمه طراحی و ساخت بهترین ها در این زمینه باشد. امیدوارم تمام همکاران در صنعت خودرو بویژه گروه سایپا سالم و سربلند و موفق باشند."

همچنین رئیس جمهور با تقدیر از همه کسانی که در تولید و طراحی خودروی کاملا ایرانی "مینیاتور" نقش داشته اند، گفت: ساخت این خودرو یکی از میوه های خودباوری و همتهای بلند ایرانی است.

در این مراسم رئیس جمهور لوح تقدیری به مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا اهدا کرد. علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن نیز در این مراسم گفت: با تولید انبوه خودرو "مینیاتور" انتظار داریم بازار خوبی در داخل و خارج داشته باشیم.

مهرداد بذرپاش مدیرعامل گروه سایپا هم در این مراسم گفت: این شرکت با تولید خودروی کاملاً ایرانی مینیاتور، از امروز دارای برند اختصاصی است. بذر پاش گفت : با بهره برداری از خودروی کاملا ایرانی مینیاتور، ‌موضع ما در مذاکرات و قرارداد های بین المللی خودرو تغییر خواهد کرد.

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا اظهارداشت: پیش فروش خودروی کاملا ایرانی "مینیاتور " از بهمن ماه سال جاری شروع و این خودرو در نیمه نخست سال آینده به بازار عرضه می شود. بذرپاش افزود: این خودرو در کارخانه سایپای کاشان و با ظرفیت سالانه 200 هزار دستگاه ، تولید خواهد شد.

در این مراسم ، زارعی مدیر عامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا گفت: به منظور طراحی اولیه خودروی مینیاتور 810 قطعه طراحی و 2400 نقشه تهیه شده است، ضمن اینکه برای تولید این خودرو 631 قالب به وزن 2640 تن ساخته شده است.

زارعی تصریح کرد: موتور این خودرو با طراحی کاملاً داخلی با حجم 1500 سی سی در هر 100 کیلومتر کمتر از 7 لیتر سوخت مصرف می کند.

به گزارش مهر، خودروی کاملا ایرانی شرکت خودروسازی سایپا احتمالا با قیمتی کمتر از 10 میلیون تومان و به عنوان خودرویی که تمام اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده کنند به بازار عرضه می شود.

کد مطلب 799694

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها