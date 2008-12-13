دست نوشته رئیس جمهور روی خودروی مینیاتور

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد پس از رونمایی از خودروی کاملا ایرانی سایپا با نام "مینیاتور"، این جمله را به عنوان یادبود روی این خودرو نوشت: "بسمه تعالی ، امیدوارم این خودرو مقدمه طراحی و ساخت بهترین ها در این زمینه باشد. امیدوارم تمام همکاران در صنعت خودرو بویژه گروه سایپا سالم و سربلند و موفق باشند."

همچنین رئیس جمهور با تقدیر از همه کسانی که در تولید و طراحی خودروی کاملا ایرانی "مینیاتور" نقش داشته اند، گفت: ساخت این خودرو یکی از میوه های خودباوری و همتهای بلند ایرانی است.

در این مراسم رئیس جمهور لوح تقدیری به مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا اهدا کرد. علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن نیز در این مراسم گفت: با تولید انبوه خودرو "مینیاتور" انتظار داریم بازار خوبی در داخل و خارج داشته باشیم.

مهرداد بذرپاش مدیرعامل گروه سایپا هم در این مراسم گفت: این شرکت با تولید خودروی کاملاً ایرانی مینیاتور، از امروز دارای برند اختصاصی است. بذر پاش گفت : با بهره برداری از خودروی کاملا ایرانی مینیاتور، ‌موضع ما در مذاکرات و قرارداد های بین المللی خودرو تغییر خواهد کرد.

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا اظهارداشت: پیش فروش خودروی کاملا ایرانی "مینیاتور " از بهمن ماه سال جاری شروع و این خودرو در نیمه نخست سال آینده به بازار عرضه می شود. بذرپاش افزود: این خودرو در کارخانه سایپای کاشان و با ظرفیت سالانه 200 هزار دستگاه ، تولید خواهد شد.

در این مراسم ، زارعی مدیر عامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا گفت: به منظور طراحی اولیه خودروی مینیاتور 810 قطعه طراحی و 2400 نقشه تهیه شده است، ضمن اینکه برای تولید این خودرو 631 قالب به وزن 2640 تن ساخته شده است.

زارعی تصریح کرد: موتور این خودرو با طراحی کاملاً داخلی با حجم 1500 سی سی در هر 100 کیلومتر کمتر از 7 لیتر سوخت مصرف می کند.

به گزارش مهر، خودروی کاملا ایرانی شرکت خودروسازی سایپا احتمالا با قیمتی کمتر از 10 میلیون تومان و به عنوان خودرویی که تمام اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده کنند به بازار عرضه می شود.