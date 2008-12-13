براون به هند و پاکستان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "گوردون براون" فردا در دهلی نو با "مانموهان سینگ" همتای هندی خود دیدار و گفتگو می کند.

بر اساس این گزارش، سینگ در دیدار با نخست وزیر انگلیس شواهد و مدارک موجود درباره حادثه تروریستی بمبئی را در اختیار وی قرار می دهد.

بر اساس این گزارش، براون امشب وارد دهلی نو می شود و فردا با مانموهان سینگ دیدار می کند. به گفته مقامات وزارت خارجه هند، سینگ و براون در دیدار فردای خود درباره لزوم افزایش اقدامات ضد تروریستی مذاکره می کنند.

بر همین اساس براون پس از پایان سفر خود به هند روز دوشنبه عازم پاکستان می شود.

دیدار با "آصف علی زرداری" رئیس جمهور پاکستان و مذاکره با وی درباره تنشهای به وجود آمده میان اسلام اباد و دهلی نو از برنامه های براون در اسلام آباد خواهد بود.

بر اساس این گزارش، پس از حادثه تروریستی بمبئی که در آن 172 نفر کشته شدند هند مدعی دست داشتن سرویس اطلاعاتی پاکستان در این حادثه شد و گروه شبه نظامی لشگر طیبه پاکستان را عامل اصلی آن معرفی کرد. پس از این واقعه به دلیل اتهامات دهلی نو علیه اسلام آباد روابط نه چندان گرم دو کشور دوران پرتنشی را به خود گرفت و حتی در برخی اوقات شایعاتی مبنی بر احتمال تقابل نظامی هند و پاکستان نیز شنیده شد.