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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۴

"قلعه هفت حصار" در مرکز صبا تولید می‌شود

"قلعه هفت حصار" در مرکز صبا تولید می‌شود

تولید پویانمایی 90 دقیقه‌ای "قلعه هفت حصار" به کارگردانی امیر رخ‌افروز و تهیه‌کنندگی محمود صائمین با تکنیک سه‌بعدی رایانه‌ای برای مرکز صبا به نیمه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این فیلم روایتگر شجاعت‌ها و دلاوری‌های مردم هگمتانه در راندن مهاجمان آشوری به شهر خود است. تولید پروژه سینمایی انیمیشن "قلعه هفت حصار" اواخر سال 86 آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

نام پروژه ارتباط مستقیم به شکل زیبای شهر همدان یا هگمتانه دارد که در کتب قدیم در وصف ظاهری آن را بر فراز تپه‌ای باشکوه و سرسبز در دل کوهستان الوند فرض کرده‌اند که با هفت دیوار رنگین و حصار مزین به سنگ‌های رنگارنگ محصور شده بود.

عوامل "قلعه هفت حصار" عبارتند از سرگروه انیماتورها و جلوه‌های ویژه: پیمان براهین و اکبر فرشباف، طراح شخصیت: امیر واحدی، دیزاین و گرافیک: فردین میرزاپور، فضاسازی و نورپردازی: نسرین برهان و شکوفا یوسفی، صداگذاری شاهد و استوری برد: امیر رخ‌فروز، امیر واحدی و الهام برازنده و آهنگسازی و صداگذاری: علی رستمی و وحید اسفندیاری.

کد مطلب 799697

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