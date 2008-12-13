به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این فیلم روایتگر شجاعت‌ها و دلاوری‌های مردم هگمتانه در راندن مهاجمان آشوری به شهر خود است. تولید پروژه سینمایی انیمیشن "قلعه هفت حصار" اواخر سال 86 آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

نام پروژه ارتباط مستقیم به شکل زیبای شهر همدان یا هگمتانه دارد که در کتب قدیم در وصف ظاهری آن را بر فراز تپه‌ای باشکوه و سرسبز در دل کوهستان الوند فرض کرده‌اند که با هفت دیوار رنگین و حصار مزین به سنگ‌های رنگارنگ محصور شده بود.

عوامل "قلعه هفت حصار" عبارتند از سرگروه انیماتورها و جلوه‌های ویژه: پیمان براهین و اکبر فرشباف، طراح شخصیت: امیر واحدی، دیزاین و گرافیک: فردین میرزاپور، فضاسازی و نورپردازی: نسرین برهان و شکوفا یوسفی، صداگذاری شاهد و استوری برد: امیر رخ‌فروز، امیر واحدی و الهام برازنده و آهنگسازی و صداگذاری: علی رستمی و وحید اسفندیاری.