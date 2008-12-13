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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۱

نمایشگاه طرح و نقش فرش ایران 25 آذر پایان می‌یابد

نمایشگاه طرح و نقش فرش ایران 25 آذر پایان می‌یابد

مراسم اختتامیه نمایشگاه طرح و نقش فرش ایران به همراه تجلیل از مقام هنری محسن محسنی 25 آذرماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه نمایشگاه طرح و نقش فرش ایران ساعت 15 دوشنبه 25 آذرماه با حضور میرحسین موسوی رئیس فرهنگستان هنر، محمود شالویی مدیر کل هنرهای تجسمی، بهمن نامور مطلق، حسن بلخاری و دیگر شخصیت‌های فرهنگی هنری در سالن اجتماعات موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

همچنین در این مراسم از سال‌ها فعالیت هنری استاد محسنی محقق و پژوهشگر فرش ایرانی تجلیل خواهد شد. نمایشگاه طرح و نقش فرش ایران با 226 طرح اصلی قالی و فرش ایرانی در موزه هنرهای معاصر برپا شده و تا 30 آذرماه میزبان علاقمندان هنر فرش ایران است.

کد مطلب 799699

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