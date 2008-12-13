به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه نمایشگاه طرح و نقش فرش ایران ساعت 15 دوشنبه 25 آذرماه با حضور میرحسین موسوی رئیس فرهنگستان هنر، محمود شالویی مدیر کل هنرهای تجسمی، بهمن نامور مطلق، حسن بلخاری و دیگر شخصیت‌های فرهنگی هنری در سالن اجتماعات موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

همچنین در این مراسم از سال‌ها فعالیت هنری استاد محسنی محقق و پژوهشگر فرش ایرانی تجلیل خواهد شد. نمایشگاه طرح و نقش فرش ایران با 226 طرح اصلی قالی و فرش ایرانی در موزه هنرهای معاصر برپا شده و تا 30 آذرماه میزبان علاقمندان هنر فرش ایران است.