بهترین گفتگوهای شورای جهانی کلیساها با ایران بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ریما بارسوم مدیر بخش اسلام و مسیحیت شورای جهانی کلیساها، در پنجمین نشست دینی مرکز گفتگوی ادیان با شورای جهانی کلیساها با عنوا "دین و زندگی مسالمت آمیز" در سخنانی با معرفی این شورا، اظهار داشت: شورای جهانی کلیساها مجموعه‌ای از 300 کلیسا در جهان است که اعضای آن کلیساهای ارتدوکس و پرتستان هستند. هدف آنان ایجاد دنیایی سرشار از عدالت، صلح و آشتی است.

وی افزود: از برنامه‌های این شورا از بین بردن فقر، ایجاد عدالت اجتماعی، گسترش تحصیل، ایجاد صلح و همزیستی است که در زمینه‌ گفتگوی ادیان هم تلاشهایی از سوی این شورا انجام شده است. در این زمینه شورا در سال 1371 فعالیتهایی را آغاز کرده که در این میان گفتگوها با ایران یکی از موفقترین گفتگوها بوده است.

مدیر بخش اسلام و مسیحیت شورای جهانی کلیساها، افزود: یکی از مهمترین اهداف برپایی این شورا توسعه‌ اعتماد بین ادیان و احترام بین آنها است که با این اهداف ما پیشرفت زیادی در مراکز گفتگوی جهان به ویژه مرکز گفتگوی ادیان در ایران داشته‌ایم.