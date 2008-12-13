مسابقه کتاب با موضوع حج برای اولین بار برگزار می شود

حجت الاسلام قاضی عسگر در گفتگو با خبرنگار مهر در مکه مکرمه با اعلام این مطلب در خصوص داوری و سنجش آثار ارسالی خاطرنشان کرد : با توجه به ملاحظات مورد نیاز این مسابقات موضوع داوری نیازمند برنامه ریزیهای معطوف به زمان خود است به همین جهت از هم اکنون در این باره تصمیمی نگرفته ایم و این موضوع موکول به بازگشت از سفر حج و برنامه ریزی آتی است.

معاون آموزشی و پژوهشی بعثه مقام معظم رهبری وی در خصوص جوایز این مسابقات نیز ضمن موکول کردن آن به آینده اشاره کرد که از سنوات قبلی با توجه به رایج بودن این فعالیتها حج عمره از جمله جوایز این مسابقات بوده است.

قاضی عسگر در عین حال تصریح کرد: علاوه بر محورهای اعلام شده در آیین نامه مسابقات هنری - ادبی امسال درباره شعر نیز برنامه هایی داریم ولی در سال جاری برای اولین بار فراخوان کتاب در موضوع حج مربوط به آثار مکتوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به مسابقه خواهیم گذاشت.

این مقام مسئول در بعثه مقام معظم رهبری در پاسخ به سئوال خبرنگا ما در مورد نحوه استفاده بهره گیری از این آثار و ارائه به مخاطبان برای تاثیر پذیری اعلام کرد که کلیه آثار نفیس مسابقات فرهنگی ادبی به موزه حج سپرده خواهد شد در عین حال از دیگر آثار افراد شرکت کننده در مسابقات مذکور برای استفاده در نمایشگاههای حج در سراسر کشور در موسم حج و در اوقات مورد نیاز بهره برداری می شود.