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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۷

برنامه ششمین روز جشنواره موسیقی فجر

برنامه ششمین روز جشنواره موسیقی فجر

در ششمین روز بیست و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر ، فردا 24 آذرماه 11 گروه موسیقی کنسرت برگزار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این روز کنسرت ها و برنامه های مختلف دربخش های رقابتی ، جنبی،ویژه وسخنرانی در 8 تالار و سالن برگزار می شود. 

تالار وحدت و سالن رودکی :

ارکستر موسیقی ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی ساعت 17:30 و تکنوازی اساتید ، مجید کیانی ،جلال ذوالفنون و محمد اسماعیلی ساعت 21 در بخش جنبی در تالار وحدت برگزار می شود؛ ساعت 17:30 گروه کر دفتر موسیقی به رهبری رازمیک اوحانیان در بخش جنبی و گروه موسیقی فولک-کلاسیک از استونی ساعت21 دربخش بین الملل جشنواره کنسرت می دهند.

فرهنگسرای نیاوران:

ساعت 17:30 قصه های حرکتی آشیانه ویژه کودک و نوجوان به سرپرستی فریبرز رستمی و ساعت 21 گروه موسیقی "لیان" به سرپرستی محسن شریفیان کنسرت می دهند.

فرهنگسرای هنر:

ساعت 18 گروه موسیقی ترکمنی دولت محمد آزادی به سرپرستی مجید تکه در بخش جنبی گروه کرال کنسرت می دهد. 

مرکز فرهنگی انقلاب:

کنسرت گروه"آرتنوس" به سرپرستی کاووس کمالی و گروه "تاران " به سرپرستی شایان کریمی دربخش رقابتی موسیقی پاپ برگزار می شود.

تالار کشور:

کنسرت موسیقی"شیدا" به سرپرستی محمدرضا لطفی در بخش ویژه در تالار بزرگ کشور برگزار می شود.   

خانه هنرمندان :

ساعت 15 نشست بررسی وضعیت پژوهشگری موسیقی در سه دهه اخیر در خانه هنرمندان مورد بررسی قرار می گیرد.   

کد مطلب 799702

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