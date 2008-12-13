تولید روغن هیدرولیک برای کنترل فرمان هواپیما در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر علیرضا شیری گرکانی با اشاره به این مطلب که روغن هیدرولیک هوایی در سیستم کنترل فرمان هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: این روغن که توسط محققان این پژوهشگاه تولید شده موفق به کسب استانداردهای لازم برای کاربرد در صنایع هوایی کشور شده است.

وی با بیان اینکه این روغن بر اساس استاندارد MILH5606 تولید شد، افزود: روغن هیدرولیک هوایی 17 مرحله آزمایش را زیر نظر صنایع دفاع در شرکت هواپیمایی (ساها) با موفقیت پشت سر گذاشته است.

گرکانی خاطرنشان کرد: بر اساس هماهنگیهای انجام شده با معاون امور صنعتی و تحقیقات وزارت دفاع نمونه روغن تولید شده برای دریافت گواهینامه استفاده در صنایع دفاعی به این سازمان ارائه شد.

وی ادامه داد: پس از انجام مراحل مختلف نمونه تولید شده شماره فنی DS-CERT دریافت و بر پایه مذاکرات صورت گرفته این روغن هیدرولیک هوایی‌جایگزین نوع خارجی آن خواهد شد.

گرکانی‌ با اشاره به نمونه خارجی این روغن گفت: به دلیل مصرف زیاد این روغن در صنایع هوایی کشور، استراتژیک بودن آن و هزینه بالای خرید و تهیه این روغن از خارج مقرون به صرفه نیست، بنابراین تولید آن در داخل موجب قطع وابستگی کشور از واردات این محصول می شود.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات روغن پژوهشگاه صنعت نفت در طول سه سال گذشته این پژوهشگاه با همکاری صنایع دفاع بر روی

روغن هیدرولیک هوایی کار کرده تا بتواند با بهینه سازی و ارتقا، این محصول آن را وارد صنایع هوایی کند.