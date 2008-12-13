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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۰

فرود شریفی:

تخریب عرصه های طبیعی در کشور طی دو سال گذشته کاهش یافته است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: میزان تخریب و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی کشور در دو سال گذشته هفت درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود شریفی ظهر شنبه در حاشیه سفر به مازندران در نور افزود: عرصه های جنگلی کشور 12میلیون هکتار وسعت دارد و سرانه جنگل به ازای هر فرد 17 صدم هکتار است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که برخی کشورها 800 میلیون هکتار جنگل دارند و ایران از این نظیر فقیر است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: کشت اراضی باغات و برنامه های حفاظتی منابع طبیعی در سال های اخیر رشد چشمگیری یافته است به نحوی که در برنامه چهارم توسعه، میزان تعهد برای جنگل کاری حدود 500 هزار هکتار نهال است.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اکنون به ازای هر نفر سالانه یک نهال و در مجموع 70 میلیون نهال در کشور تولید می شود.

وی یادآور شد: اکنون سالانه حدود 100 هزار هکتار جنگل طبیعی دست کاشت در کشور احیا و غنی سازی می شود.

جنگل های شمال کشور یک میلیون و هشتصد هزار هکتار وسعت دارد.

کد مطلب 799706

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