مهلت ارسال مسابقات هنری ادبی کاروانهای حج 87 اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه ، معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری در راستای امور فرهنگی و تصویر مناسب از فضای معنوی سفرحج ، مسابقاتی را با محرومیت امروز فرهنگی و هنری در نظر گرفته و آیین نامه اجرایی آن را نیز اعلام داشته است.

بنا به اعلام معاونت آموزش و پژوهش این مسابقات در بخش ادبی ، هنری با موضوعاتی متنوع ویژه حاجیان و زائران بیت الله الحرام و با هدف استفاده از استعدادها، ذوق و علایق و نگاه خاصی افراد حاضر در حج از ابعاد هنری وادبی برگزار می شود.

شعر، قطعه ادبی، مقاله نویسی ، داستان کوتاه، خاطره نویسی، سفرنامه نویسی، نقاشی، عکاسی، مینیاتور، تذهیب، معرق کاری، خاتم کاری، سفالگری، فیلمنامه و سایر هنرهای تجسمی از جمله موضوعاتی هستند که حاجیان می توانند بنا به ذوق و سلیقه خود در آن شرکت جسته و آثار خود را ارسال کنند.

دبیر شورای فرهنگی هر کاروان موظف به اطلاع رسانی در خصوص برگزاری این مسابقات و پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان است.

بر اساس اعلام معاونت آموزش و پژوهش مهلت ارسال این آثار تا 30 مرداد 88 خواهد بود که علاقمندان می توانند آثار خود را به نشانی تهران خیابان آزادی ساختمان حج و زیارت طبقه دوم معاونت آموزش و پژوهش ارسال کنند.