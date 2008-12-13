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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۶

شور حج/326

مهلت ارسال مسابقات هنری ادبی کاروانهای حج 87 اعلام شد

مهلت ارسال مسابقات هنری ادبی کاروانهای حج 87 اعلام شد

مهلت ارسال مسابقات هنری ادبی کاروانهای حج 87 توسط معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه ، معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری در راستای امور فرهنگی و تصویر مناسب از فضای معنوی سفرحج ، مسابقاتی را با محرومیت امروز فرهنگی و هنری در نظر گرفته و آیین نامه اجرایی آن را نیز اعلام داشته است.

بنا به اعلام معاونت آموزش و پژوهش این مسابقات در بخش ادبی ، هنری با موضوعاتی متنوع ویژه حاجیان و زائران بیت الله الحرام و با هدف استفاده از استعدادها، ذوق و علایق و نگاه خاصی افراد حاضر در حج از ابعاد هنری وادبی برگزار می شود.

شعر، قطعه ادبی، مقاله نویسی ، داستان کوتاه، خاطره نویسی، سفرنامه نویسی، نقاشی، عکاسی، مینیاتور، تذهیب، معرق کاری، خاتم کاری، سفالگری، فیلمنامه و سایر هنرهای تجسمی از جمله موضوعاتی هستند که حاجیان می توانند بنا به ذوق و سلیقه خود در آن شرکت جسته و آثار خود را ارسال کنند.

 دبیر شورای فرهنگی هر کاروان موظف به اطلاع رسانی در خصوص برگزاری این مسابقات و پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان است.

بر اساس اعلام معاونت آموزش و پژوهش مهلت ارسال این آثار تا 30 مرداد 88 خواهد بود که علاقمندان می توانند آثار خود را به نشانی تهران خیابان آزادی ساختمان حج و زیارت طبقه دوم معاونت آموزش و پژوهش ارسال کنند.

کد مطلب 799707

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