تعرفه واردات میوه از 15 بهمن کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود میرکاظمی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص تنظیم بازار شب عید گفت: بانکها برای خرید داخلی میوه تسهیلاتی در اختیار مباشران قرار می دهند تا در فصل خاصی سیب و مرکبات بخرند و ذخیره سازی کنند.

وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: طی دو سال اخیر مباشران با مشکلات عمده به لحاظ دریافت تسهیلات مواجه بودند که یا بانکها پول نداشتند یا وثیقه متقاضیان را قبول نمی کردند که بر این اساس، تلاش می شود امسال مسائل را حل کنند.

وی اظهار داشت: معمولا تعرفه سیب و مرکبات در تاریخ 15 بهمن ماه کاهش می یابد و تا اردیبهشت ماه سال بعد نیز ادامه خواهد داشت. بر این اساس، در هفت ماهه ابتدای سال جاری نیز 3 هزارتن سیب وارد کشور شده که در مقابل 101 هزار و 500 تن سیب به خارج از کشور صادر شده است که البته قسمت اعظم صادرات سیب کشور در نیمه دوم سال اتفاق می افتد.

میرکاظمی گفت: در سال 86 نیز 5 هزار و 370 تن سیب وارد کشور شده که در مقابل 273 هزار و 700 تن وارد کشور شده است.

وزیر بازرگانی افزود: صادرات انگور نیز از کشور در سال گذشته 16 هزار و 900 تن بوده که بر این اساس 743 تن انگور به کشور وارد شده است، ضمن اینکه سال گذشته حدود 160 هزار و 500 تن کشمش از ایران صادر شده که این معادل 656 هزار تن صادرات انگور است، تعرفه انگور به هیج عنوان تغییر نمی کند ولی تعرفه واردات سیب و مرکبات بهمن ماه کاهش خواهد یافت.

خودرو

وی در خصوص قیمت خودرو اظهار داشت: یک آئین نامه در دولت قبلی مصوب شده که کمیته خودرو تشکیل شود که متاسفانه وزارت بازرگانی در آن حضور ندارد که بر این اساس، پیشنهاد داده ایم که این آئین نامه اصلاح شود که سازمان حمایت نیز عضو باشد که این امر در دستور کار دولت است تا نرخ گذاری با نظارت وزارت بازرگانی باشد.

میرکاظمی گفت: در مورد کاهش قیمت خودرو با توجه به کاهش قیمت مواد اولیه در دنیا هنوز نمی توان پیش بینی کرد البته به دلیل اینکه برخی از مواد اولیه ذخیره سازی شده و قطعا خریدها با نرخ بالایی در گذشته صورت گرفته باید فرصت داد که با خرید مواد اولیه با قیمت جدید بتوان قیمت را کاهش داد.

مالیات بر ارزش افزوده

وزیر بازرگانی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: به نظر می رسد اصناف مشکلی با پیاده سازی این قانون داشته باشند چراکه در حال آموزش هستند.

وی در خصوص باقیمانده اقلام سبد کارمندی ماه مبارک رمضان گفت: بخشی از این کار که مربوط به توزیع گوشت و مرغ در میان کارمندان دولت بود به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

جوایز صادراتی

میرکاظمی در خصوص جوایز صادراتی نیز گفت: فراخوانهای لازم برای صادرکنندگان سالهای 86 و 87 صورت گرفته تا این جوایز به روز پرداخت شود. در رابطه با بحران مالی دنیا نیز که صادرکنندگان ممکن است متضرر شده باشند قرار بر این است که بخشی از منابع آزاد شده یارانه ای که در لایحه هدفمند کردن یارانه ها آمده است به موضوع صادرات اختصاص یابد که در دولت مصوب شده و منتظر مصوبه مجلس هستیم.

وی اظهار داشت: عددی که برای بودجه جوایز صادراتی لازم است 1000 میلیارد تومان است. البته هر سال 130 میلیارد تومان تخصیص می یافته که در بودجه سال 88 پیشنهاد 350 میلیارد تومان داده شده است که باید دید چه میزان اختصاص می یابد.

طرح تحول اقتصادی

وی در خصوص طرح تحول اقتصادی، هدف از اجرای این طرح را کاهش وابستگی ایران به منابع درآمدی نفت عنوان و تصریح کرد: در این راستا باید به سمتی حرکت کنیم که صادرات غیرنفتی را به عنوان محور توسعه اقتصادی بپذیریم. براین اساس، در اصلاح نظام توزیع که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی 10 پروژه تعریف شده است که به طور متوسط 70 درصد پیشرفت داشته باشد.

وزیر بازرگانی افزود: در این راستا پروژه هایی نظیر ایران کد، اصناف کارت، ساماندهی نظام پخش و دریافت شماره ملی از سوی این شرکتها، راه اندازی اتحادیه های کشوری، راه اندازی مرکز صدور گواهی دیجیتال و نیز طرح ملی ساماندهی املاک و مستغلات از 70 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند ضمن اینکه در آینده ای نزدیک نیز کلیه شرکتهای پخشی که دارای شماره ملی هستند می توانند به توزیع کالاها بپردازند.

وی تصریح کرد: در طرحهای کوتاه مدت تحول اقتصادی نیز در وزارت بازرگانی، امروز با کمک افراد بازرس غیر استخدامی تعداد بازرسان از 800 بازرس به 3 هزار و 500 بازرس رسیده که این رقم تا آخر دیماه حداقل به 4 هزار و 500 تا 5 هزار نفر می رسد.

تعداد بازرسی ها

میرکاظمی تعداد بازرسی های آبان ماه سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد مطلوبی برخوردار دانست و خاطرنشان کرد: 469 هزار و 577 مورد بازرسی در آبانماه 87 صورت گرفته که بر این اساس تعداد پرونده های متشکله 47 هزار پرونده بوده است این درحالی است که این دو رقم به ترتیب در مدت مشابه سال قبل 192 هزار و 84 و 14 هزار و 700 پرونده بوده است.

خرید کالاهای اساسی

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 100 درصد خرید گندم در کشور به عهده دولت است 11 میلیون تن گندم خرید تضمینی شده است . البته سال گذشته به دلیل خشکسالی دولت مجبور شد علاوه بر خریدهای داخلی واردات نیز داشته باشد که بر این اساس، تاکنون 3 میلیون و 800 هزارتن گندم وارد کشور شده است، البته میزانی نیز از ذخیره استراتژیک مصرف شده است.

به گفته میرکاظمی، وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که سال آتی 14 میلیون تن گندم در کشور تولید خواهد شد که در این راستا، بهترین ذخیره استراتژیک کشور را خواهیم داشت و البته هم اکنون نیز موجود است. این درحالی است که ماهانه 900 هزارتن مصرف گندم تبدیل شده به آرد در کشور وجود دارد که حجم لجستیک عظیمی در این راستا صورت گرفته است.

وزیر بازرگانی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آتی 305 تومان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: در خصوص روغن خام تعهدات کشور انجام شده که هم اکنون خریدها برای سال 88 در حال انجام است. البته باید به تدریج واردات صورت گیرد چراکه مخازن جای کافی ندارد، این درحالی است که روغن سال 87 به صورت 100 درصد و برای سال آتی 350 هزار تن خرید شده است.

میرکاظمی گفت: سال قبل 650 هزارتن شکر از داخل خرید کرده ایم که پول آن را نقدا پرداخت شده، امسال 240 هزارتن نیز خرید شده است. البته دو سال است که واردات شکر نداشته ایم.

وی تاکید کرد: کارخانجات شکر درخواست داشته اند که دولت یک میلیون و 200 هزارتن شکر خام را وارد کرده و در اختیار کارخانجات برای تصفیه قرار دهد اما دولت این موضوع را نپذیرفته و آنها باید خود به واردات شکر خام بپردازند ضمن اینکه از سال آتی تنها شکرهای بسته بندی شده از کارخانجات را خرید می کنیم.

به اعتقاد وزیر بازرگانی، نوسانات قیمت به تدریج و با شیب تندی در دنیا آغاز و هم اکنون موج کاهش قیمتها در حال ورود به ایران است. در مورد برنج نیز به دلیل اینکه لایحه ای که دولت برای تامین کسری یارانه ها به مجلس ارائه شد، تصویب نشد قطعا وزارت بازرگانی نتوانست بخشی از نیازهای کالابرگی را تامین کند که بر این اساس کالابرگ برنج اعلام نشد.

وی افزود: تولید کشور برای محصول برنج بسته به شرایط جوی بین 2 تا 2 میلیون و 200 هزارتن در حال نوسان است و نیاز کشور نیز 3 میلیون و 200 هزار تن است که بر این اساس سالهای گذشته بین یک تا یک میلیون و 200 هزارتن برنج وارد کشور می شده که 600 هزارتن توسط دولت برای صرف تعهدات کالابرگی و بقیه توسط بخش خصوصی و مرزنشینان وارد کشور شده است.

وضعیت کسری یارانه ها

میرکاظمی در خصوص وضعیت کسری یارانه ها گفت: مدت زیادی از کاهش قیمت محصولات در بازارهای جهانی نمی گذرد، البته ما خرید کالاهای اساسی را یکسال جلوتر طبق مصوبه دولت انجام می دهیم که بر این اساس خریدها با سه ماه تاخیر وارد کشور می شود البته با توجه به کاهش قیمتهای حمل و نقل در دنیا قطعا این موضوع به منفعت خریدهایی است که قبلا انجام شده ولی به کشور حمل نشده است.

وزیر بازرگانی افزود: در مورد متمم کالاهای اساسی 2هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در مجلس تنها 2 هزار میلیارد تومان رای آورد و 500 میلیارد تومان آن به خشکسالی اختصاص داده شد که این رقم یعنی 500 میلیارد تومان را کسری داشتیم که یا باید برخی کالاها را توزیع نمی کردیم یا منتقل به سال بعد می شد.

میرکاظمی از انجام مطالعات مربوط به اثرات بحران مالی دنیا بر گروه محصولات کشاورزی توسط معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی خبرداد و گفت: پیشنهاداتی به صورت جداگانه تنظیم شده است که البته با توجه به کاهش قیمتها در دنیا قیمتهای داخلی نیز باید کاهش یابد که باید تلاش شود با افزایش بهره وری این کار را محقق کنیم.

وی در خصوص صادرات غیرنفتی در8 ماهه گذشته گفت: صادرات کشور بدون در نظر گرفتن میعانات گازی 13 میلیارد و 30 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش داشته است و به لحاظ ارزشی از اهداف برنامه 169 درصد جلو هستیم.

وزیر بازرگانی گفت: واردات نیز در 8 ماهه ابتدای سال جاری به لحاظ تناژ 4/27 میلیون تن بوده که رشد 2 درصدی داشته است ولی از لحاظ ارزشی نیز 2/38 میلیارد دلار بوده است که 65/28 درصد رشد نشان می دهد.