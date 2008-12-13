102 طرح پژوهشی کشاورزی در یزد به مرحله اجرا درآمد

علی وظیفه شناس در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از 102 طرح تحقیقاتی در حال انجام این مرکز، 50 طرح به صورت ملی، 41 طرح استانی و 11 طرح به صورت تحقیقی تعویضی در حال انجام است.

وی افزود: از مهمترین پروژه های اجرا شده می توان به تهیه بانک اطلاعات مولکولی انار بانک ژن کشور، تهیه شناسنامه ژنتیکی ارقام بادام بومی استان، تهیه جایگاه ژنتیکی مرتبط با سیر کمی رشد بلدرچین به عنوان الگوی سایر طیور و مشارکت در معرفی 10 رقم گندم و جو مقاوم به خشکی و شوری اشاره کرد.

وظیفه شناس عنوان کرد: معرفی ناقل و تعیین صفات چغندر برای اولین بار در ایران، معرفی ناقل بیماری کنجد و شناسایی و جمع آوری 176 ژنوتیپ بادام و اجزای آن به بانک ژن گیاهی از دیگر طرحهای اجرا شده این مرکز است.

وی یادآور شد: علاوه بر آن، کلکسیون گیاهان دارویی با 76 گونه سازگار با اقلیم استان نیز جمع آوری شده است.

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد هم اکنون با هشت بخش تحقیقاتی، 15 ایستگاه و مزرعه تحقیقاتی، هفت آزمایشگاه تخصصی، کتابخانه و شبکه رایانه ای و بهره گیری از 45 نیروی متخصص و 56 تکنسین، خدمات تحقیقاتی و پژوهشی خود را به بخش کشاورزی کشور ارائه می کند.