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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۲

مرکز معاینه فنی مکانیزه خودرو شرق کشور در مشهد احداث می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از احداث بزرگترین مرکز معاینه فنی مکانیزه خودرو شرق کشور در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حمید قاسمی هنری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل سازمان ترافیک مشهد اظهار داشت: مرکز معاینه فنی گلشور واقع در خیابان شهید مفتح مشهد به زودی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با بیان اینکه با آغاز به کار این مرکز تعداد خطوط معاینه فنی خودروهای سبک مشهد به 13 خط خواهد رسید، گفت: این سازمان به منظور استانداردسازی سرویس‌دهی، افزایش تعداد مراکز معاینه فنی در شهر مشهد را در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: این مرکز دارای هفت خط معاینه فنی خودروهای سبک همچنین دارای قابلیت افزایش دو خط معاینه فنی موتورسیکلت است.

قاسمی هنری هدف از احداث این مرکز را جلوگیری از ایجاد صف طویل خودروها مقابل مراکز معاینه فنی فعال و کاهش زمان انتظار شهروندان عنوان کرد.

کد مطلب 799714

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