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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۱

یادمان دفاع مردم مشهد از حریم بیمارستان امام رضا (ع) برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: یادمان دفاع مردم مشهد از حریم بیمارستان امام رضا(ع) و خاطره دفاع مردم مشهد در برابر حمله ساواک رژیم پهلوی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد گرامی داشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سید محمد صادق مرکبی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ظهر امروز در این مراسم اظهار داشت: 23  آذر تداعی گر خاطره دفاع سلحشورانه مردم  مشهد به رهبری مقام معظم رهبری و روحانیت سلحشور در برابر حمله ناجوانمردانه مزدوران رژیم ستم شاهی به بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) و شهادت محمد علی منفرد است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به رشادتهای مردم در دوران رژیم پهلوی افزود: همزمان با این همایش نقاشی دیواری از تصویر شهید منفرد تهیه و نگارش رمانی با موضوع هویت انقلاب مشهد آغاز شده است.

مرکبی افزود: این نکوداشت به همت ستاد سیمرغ (ویژه نکوداشت سی امین سالگرد انقلاب اسلامی) شهرداری مشهد و با همکاری روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شده است.

در این مراسم جمعی از حاضران در واقعه 23 آذر سال 57 خاطرات خود را بازگو کردند و فیلمی مستند از این واقعه برای اولین مرتبه اکران شد.

در این یادمان همرزمان شهید منفرد، تنها فرزند وی و تنی چند از پزشکان بیمارستان امام رضا(ع) که در واقعه 23 آذر حضور داشتند، شرکت کردند.

کد مطلب 799718

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