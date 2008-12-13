یادمان دفاع مردم مشهد از حریم بیمارستان امام رضا (ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سید محمد صادق مرکبی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ظهر امروز در این مراسم اظهار داشت: 23 آذر تداعی گر خاطره دفاع سلحشورانه مردم مشهد به رهبری مقام معظم رهبری و روحانیت سلحشور در برابر حمله ناجوانمردانه مزدوران رژیم ستم شاهی به بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) و شهادت محمد علی منفرد است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به رشادتهای مردم در دوران رژیم پهلوی افزود: همزمان با این همایش نقاشی دیواری از تصویر شهید منفرد تهیه و نگارش رمانی با موضوع هویت انقلاب مشهد آغاز شده است.

مرکبی افزود: این نکوداشت به همت ستاد سیمرغ (ویژه نکوداشت سی امین سالگرد انقلاب اسلامی) شهرداری مشهد و با همکاری روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شده است.

در این مراسم جمعی از حاضران در واقعه 23 آذر سال 57 خاطرات خود را بازگو کردند و فیلمی مستند از این واقعه برای اولین مرتبه اکران شد.

در این یادمان همرزمان شهید منفرد، تنها فرزند وی و تنی چند از پزشکان بیمارستان امام رضا(ع) که در واقعه 23 آذر حضور داشتند، شرکت کردند.