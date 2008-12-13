56 درصد اعتبارات راه و ترابری نوشهر و چالوس جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضائی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی نوشهر افزود: از 15 پروژه مصوب تاکنون اعتبارات شش طرح به طور کامل جذب شده است و 9 طرح دیگر زیر 100 درصد جذب اعتبار دارد.

وی اظهار داشت: عدم تخصیص کامل اعتبار این طرح ها به شرایط آب و هوایی بستگی داشته و پیشرفت اجرایی این طرح ها به رغم مشکلات آب و هوایی مطلوب است.

وی خاطرنشان کرد: از 21 طرح مصوب سال گذشته نیز 17 طرح به رغم وجود مشکلاتی در مسیر اجرا نظیر تهیه مصالح، صد درصد جذب اعتبار شده است.

به گفته رضایی، این اعتبارات شامل تملک دارایی، استانی، ملی و شهرستانی است.

سرپرست اداره راه و ترابری نوشهر و چالوس بیان داشت: بهسازی راه ها، راهسازی و دیوارسازی از جمله طرح های در دست اقدام این شهرستان است.

شهرستان های نوشهر و چالس هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.