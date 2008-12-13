شورای امنیت خواستار عقب نشینی اسرائیل از بلندیهای جولان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو سوا، شورای امنیت از طرف های ذیربط خواست تا قطعنامه 338 مصوبه سال 1973 را هر چه سریعتر اجرا کنند.

این شورا همچنین شب گذشته ماموریت نیروهای سازمان ملل متحد در بلندی های اشغالی جولان را به مدت شش ماه دیگر تمدید کرد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در سال 1981 بلندی های جولان را اشغال کرد. در حال حاضر 20 هزار صهیونیست در این منطقه زندگی می کنند.

بلندی های جولان، فلاتی است که در بین کشورهای لبنان، اردن ، سوریه و فلسطین قرار گرفته است که مساحت آن 1860 کیلومتر مربع به گفته سوری ها، و 1158 کیلومتر مربع طبق گفته اسرائیلی هاست که رژیم اسرائیل در جنگ شش روزه سال 1967 آن را به همراه بخشهایی از کرانه باختری و بیت المقدس به اشغال خود در آورد.