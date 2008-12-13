  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۵

شورای امنیت خواستار عقب نشینی اسرائیل از بلندیهای جولان شد

شورای امنیت خواستار عقب نشینی اسرائیل از بلندیهای جولان شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته خواستار عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از بلندیهای اشغالی جولان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو سوا، شورای امنیت از طرف های ذیربط خواست تا قطعنامه 338 مصوبه سال 1973 را هر چه سریعتر اجرا کنند.

این شورا همچنین شب گذشته ماموریت نیروهای سازمان ملل متحد در بلندی های اشغالی جولان را به مدت شش ماه دیگر تمدید کرد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در سال 1981 بلندی های جولان را اشغال کرد. در حال حاضر 20 هزار صهیونیست در این منطقه زندگی می کنند.

بلندی های جولان، فلاتی است که در بین کشورهای لبنان، اردن ، سوریه و فلسطین قرار گرفته است که مساحت آن 1860 کیلومتر مربع به گفته سوری ها، و 1158 کیلومتر مربع طبق گفته اسرائیلی هاست که رژیم اسرائیل در جنگ شش روزه سال 1967 آن را به همراه بخشهایی از کرانه باختری و بیت المقدس به اشغال خود در آورد.

کد مطلب 799721

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها