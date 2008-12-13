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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۹

هفته نوزدهم لیگ برتر/

توقف پرسپولیس برابر پاس در نیمه اول/ حضور رضایی و بازگشت نوری به ترکیب اصلی

توقف پرسپولیس برابر پاس در نیمه اول/ حضور رضایی و بازگشت نوری به ترکیب اصلی

نیمه نخست دیدار تیم های فوتبال پاس همدان و پرسپولیس در چارچوب هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور با نتیجه مساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار در همدان پیگیری شد که در این مسابقه تیم های فوتبال پاس همدان و پرسپولیس در پایان نیمه نخست برابر هم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

این دیدار با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه قدس همدان برگزار شد. حنیف عمران زاده از تیم فوتبال پاس همدان از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

همچنین رحمان رضایی برای نخستین مرتبه در رقابت های لیگ برتر برای پرسپولیس به میدان رفت. پژمان نوری هم که مورد غضب افشین پیروانی قرار گرفته بود پس از دو هفته غیبت، در این دیدار در ترکیب اصلی سرخپوشان تهرانی به خدمت گرفته شد.

کد مطلب 799725

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