توقف پرسپولیس برابر پاس در نیمه اول/ حضور رضایی و بازگشت نوری به ترکیب اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار در همدان پیگیری شد که در این مسابقه تیم های فوتبال پاس همدان و پرسپولیس در پایان نیمه نخست برابر هم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

این دیدار با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه قدس همدان برگزار شد. حنیف عمران زاده از تیم فوتبال پاس همدان از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

همچنین رحمان رضایی برای نخستین مرتبه در رقابت های لیگ برتر برای پرسپولیس به میدان رفت. پژمان نوری هم که مورد غضب افشین پیروانی قرار گرفته بود پس از دو هفته غیبت، در این دیدار در ترکیب اصلی سرخپوشان تهرانی به خدمت گرفته شد.