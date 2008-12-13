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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۹

مهلت پرداخت حق بیمه کشاورزی یزد تا پایان آذرماه اعلام شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان یزد گفت: کشاورزانی که محصولات خود را بیمه نکرده اند می توانند حق بیمه کشاورزی خود را به صورت اقساط سه ماهه به صدوق بیمه پرداخت کنند.

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: سهمیه بندی بیمه محصولات کشاورزی در استان یزد حذف شده و کشاورزان تا آخر آذرماه مهلت دارند تا به دفاتر کارگزاران بیمه کشاورزی در شهرستانهای مختلف استان مراجعه کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: با آموزشها و فرهنگ سازیهای انجام شده در میان کشاورزان، همه محصولات کشاورزی استان تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

رضایی با اشاره به پیشرو بودن صندوق بیمه یزد در پرداخت غرامت به کشاورزان بیان داشت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی سال گذشته 90 میلیارد ریال بابت غرامت به کشاورزان پرداخت کرده است.

کد مطلب 799726

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