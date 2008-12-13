مهلت پرداخت حق بیمه کشاورزی یزد تا پایان آذرماه اعلام شد

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: سهمیه بندی بیمه محصولات کشاورزی در استان یزد حذف شده و کشاورزان تا آخر آذرماه مهلت دارند تا به دفاتر کارگزاران بیمه کشاورزی در شهرستانهای مختلف استان مراجعه کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: با آموزشها و فرهنگ سازیهای انجام شده در میان کشاورزان، همه محصولات کشاورزی استان تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

رضایی با اشاره به پیشرو بودن صندوق بیمه یزد در پرداخت غرامت به کشاورزان بیان داشت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی سال گذشته 90 میلیارد ریال بابت غرامت به کشاورزان پرداخت کرده است.