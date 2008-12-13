خط لوله پنجم پشتوانه تامین گاز تهران در فصل زمستان است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین طلا امروز در جلسه بررسی وضعیت سوخت شهرستان تهران که با حضور مدیران شرکت پخش فرآورده های نفتی، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران و بخشداران مرکزی، کن و آفتاب در محل فرمانداری تهران برگزارشد افزود: انتظار می رود با ورود این خط به مجموعه خط انتقال گاز تهران زمستان امسال مشکلی ار نظر افت فشار یا قطع احتمالی گاز نداشته باشیم .

وی تحقق این مهم را منوط به همکاری مردم تهران در مصرف منطقی و بهینه گاز درزمستان دانست و تصریح کرد: امسال نیز با وجود تمهیدات اندیشیده شده به همشهریان تهرانی توصیه می کنیم در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی کنند.

طلا 40 روستا در شهرستان تهران را واجد شرایط گاز رسانی خواند و اظهار داشت: از این تعداد 12 روستا در حال بهره برداری از گاز طبیعی، 5 روستا در حال اجرا پروژه گاز رسانی، 8 روستا در حال انتخاب پیمانکار و سرانجام 15 روستا در مرحله بررسی و طراحی پروژه گاز رسانی هستند.

معاون استاندار تهران در پایان افزود: بر اساس آمارهای موجود در زمینه تامین نفت، نفت گاز و گاز مایع (کپسول) در سطح شهرستان تهران هیچگونه مشکلی نداریم و امیدواریم با همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی و بخشداران مشکلاتی که در زمینه توزیع داریم نیز مرتفع شود.